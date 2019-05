"Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross im 15. Jahr (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Die 15. Saison "Immer wieder sonntags" mit Moderator StefanMross steht vor der Tür. Mit Humor und viel Musik startet dieUnterhaltungssendung am 19. Mai um 10 Uhr in das Jahr 2019. In 16 Sendungenwerden nicht nur Stars aus Schlager, Volksmusik und Comedy, sondern auch neueTalente und vermehrt Zuschauer mit ihren Geschichten und Traditionen imMittelpunkt stehen. Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendunglive aus dem Europa-Park in Rust.Musik und mehr Platz für Geschichten"Ich war bei jeder Sendung sowas von happy", sagt Stefan Mross auch im 15. Jahrund nach bislang 187 Folgen als Moderator von "Immer wieder sonntags". ZumErfolgsrezept gehören weiterhin Gute-Laune-Musik, Humor und Stargäste. Gleichzur Auftaktsendung am 19. Mai sind Andy Borg, Patrick Lindner, Giovanni Zarella,Dorfrocker, Paveier, Eloy de Jong, Lena Valaitis und Alex Reichinger,Sommerhitkönig von 2018, zu Gast bei Stefan Mross. Auch Comedian Jörg Knör wirdzum Saisonstart dabei sein. In den weiteren Sendungen stehen unter anderemBeatrice Egli, Kerstin Ott, Maite Kelly, Nik P., Hansi Hinterseer und dieKastelruther Spatzen auf der Showbühne. Außerdem wird Publikumsliebling HolzwurmWilli, der sich seit letztem Jahr in die Fanherzen futtern durfte, in deraktuellen Saison noch öfter zu sehen sein. Neben Musik und Comedy wird auch mehrPlatz für berührende Geschichten geschaffen. In der "Sonntagsüberraschung" gibtStefan Mross Zuschauerinnen und Zuschauern die Gelegenheit ihren Liebsten eineFreude zu machen. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr in jeder Sendung für einzufällig ausgewähltes Dorf aus der Bundesrepublik die Möglichkeit sich live zupräsentieren, ob mit Blaskapelle, Schnapsbrennerei oder außergewöhnlicherTradition. In "Schön war die Zeit" dürfen Stars in Erinnerungen an Geschichten,Fotos und Lieder von früher schwelgen.Comedy und neue TalenteAm "roten Mikrofon" dürfen die Jüngsten wieder ihr Talent auf der großen Bühnebeweisen und auch die "Sommerhitparade" der Nachwuchskünstlerinnen und -künstlerist wieder Teil der Sendung. Die TV-Zuschauer entscheiden, wer sich imGesangsduell durchsetzt und am Ende der Saison zum neuen Sommerhitkönig 2019gekürt wird. Alles neu wird auch beim "Umstyling". Haare, Kleidung, Schmuck -eine Zuschauerin oder ein Zuschauer dürfen live während der Sendung eineVerwandlung ihres Stils erleben. Aber auch Spiel und Spaß kommen bei "Immerwieder sonntags" nicht zu kurz. Dafür sorgen unter anderem Comedians wie dasSchwarzwälder Original "Frau Wäber" alias Hansy Vogt, Maddin Schneider oderIngolf Lück.16 Live-AusgabenDas Erste überträgt in dieser Saison 16 Live-Ausgaben der vom SWR verantwortetenARD-Unterhaltungsshow aus dem Europa-Park in Rust. Die Saison von "Immer wiedersonntags" endet mit einer "Best-of"-Ausgabe am 15. September 2019. "Immer wiedersonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit KimmigEntertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung hat BarbaraBreidenbach."Immer wieder sonntags", ab 19. Mai 2019, sonntags, 10 Uhr im Ersten WeitereInfos zur Sendung unter: http://swr.li/immer-wieder-sonntags-2019 +++Fotos unterwww.ARD-foto.de Pressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell