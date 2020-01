Immer wieder neu

Frankfurt (ots) - Nur wenn jeder junge Mensch in Deutschland, egal welcherReligion oder Abstammung, lernt, sensibel zu sein für das Gift des Hasses, kannsie oder er dazu beitragen, es zurückzudrängen. Es muss der ganzen Gesellschaftein Anliegen sein, keinen Millimeter mehr hinter die schon erreichte Offenheitzurückzuweichen. Nicht zuzulassen, dass Deutschland wieder ein Land wird, in demsich Menschen, die irgendwem wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrerAbstammung nicht gefallen, Angst haben müssen. Der deutsche Staat und dieGesellschaft müssen sich auch in Zukunft dem Schutz der Jüdinnen und Judenverschreiben. Und mit ihnen dem Schutz all jener, denen rechte Nationalisteneinen Platz in dieser Gesellschaft verwehren. Deswegen muss erinnert werden,immer wieder. Um hochsensibel und wachsam zu bleiben. Hinzusehen, aufzustehen,einzuschreiten. Damit unsere Freiheit und unser friedliches Zusammenleben niewieder so bedroht werden, wie es schon einmal geschah.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4502769OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell