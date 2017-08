Immer wieder Montags... Aktuelle Karriere-Analyse: Europäer suchen vornehmlich Montags und um die Mittagszeit nach neuen Jobs

Düsseldorf (ots) - Zu welcher Uhrzeit gehen die Europäer aufJobsuche? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine aktuelle Auswertungder internationalen Job-Seite Indeed. Das Ergebnis: Ganz Europa nutztoffenbar das Wochenende, um sich gedanklich mit einem Jobwechselauseinanderzusetzen. Denn der darauffolgende Montag istgrenzübergreifend der meistgenutzte Tag für die Jobsuche im Internet.Am beliebtesten ist dabei das Zeitfenster rund um die Mittagspause.Während deutsche Arbeitnehmer mehrheitlich um 12 Uhr mittags nachStellenanzeigen Ausschau halten, sind etwa die Belgier und Franzoseneine Stunde früher unterwegs. Iren, Holländer und Briten sind dagegenhauptsächlich erst um 13 Uhr auf der Suche.Montag ist der europäische "Tag der Jobsuche"Neben dem Montag sind der Dienstag und mit Abstrichen auch derMittwoch beliebte Wochentage für die Jobsuche, während diese zum Endeder Woche hin abnimmt. In Großbritannien und Irland werden Dienstagsdie meisten Jobsuchen gemessen. In allen anderen Ländern ist derMontag der Tag der Jobsuche.Das Wochenende spielt dagegen vor allem in Deutschland undFrankreich kaum eine Rolle, wenn es um die konkrete Online-Jobsuchegeht. In Holland, Großbritannien und Irland sind die Kandidatendagegen vor allem an Sonntagen, also gegen Ende des Wochenendes,deutlich aktiver. "Offenbar reift bei vielen Kandidaten an den freienTagen am Wochenende der Entschluss, sich nach neuen beruflichenChancen umzusehen. Dies wird dann unmittelbar am Anfang der Wocheumgesetzt. Das zeigt: Jobsucher nutzen die etwas längere freie Phasedes Wochenendes, um den Entschluss zu fassen einen neuen Job zusuchen. Ist dieser aber einmal gefasst, setzen sie ihr Vorhaben ohnelanges Zögern in die Tat um", so Frank Hensgens, Geschäftsführer beiIndeed Deutschland.Deutsche sind sehr früh auf der SucheInteressant sind die deutschen Zahlen: Im europäischen Vergleichstartet niemand so früh mit der Jobsuche wie hiesige Kandidaten. Zwarwird der Höhepunkt um die Mittagszeit erreicht, aber auch in denfrühen Morgenstunden wird bereits ein hoher Prozentsatz an Kandidatengemessen, die nach neuen beruflichen Herausforderungen suchen. ImGegensatz dazu starten die Franzosen und Iren vergleichsweise spät inden Tag, was ihre Jobsuche betrifft.Die Niederländer nutzen im Vergleich noch am meisten dieAbendstunden, um in Ruhe nach einem Job zu suchen. Die meisteneuropäischen Jobsucher halten aber in ihrem gegenwärtigenArbeitsumfeld Ausschau nach neuen Möglichkeiten. "Daran sehen wir,dass das unmittelbare Arbeitsumfeld und die täglich erlebtenArbeitsbedingungen hohen Einfluss auf die Jobsuche von Mitarbeiternhat. Darauf sollten sich Arbeitgeber einstellen. UnzufriedeneMitarbeiter suchen noch am aktuellen Arbeitsplatz nach neuenMöglichkeiten", erklärt Frank Hensgens.Über die AnalyseUm die Jobsuchen der europäischen Kandidaten zeitlich zu erfassenwurden die Zugriffe auf den Indeed-Seiten in Belgien, Deutschland,Frankreich, Großbritannien, Irland und den Niederlanden in 2016ausgewertet. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden dieDaten auf die Sommerzeit der jeweiligen Zeitzone angepasst.Pressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha TheisenTel. +49 (0)221/34668237Mobil +49 (0)175/2453512Email: theisen@stammplatz-kommunikation.deAgentur SinnbüroChristoph KlinkEmail: ck@sinnbuero.deTelefon: +49 (0)221 71666622Original-Content von: Indeed Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell