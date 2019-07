"Immer wenn ich im Fernsehen bin, habe ich das Gefühl, ich bin auf einem anderen Planeten, ich guck Marsianer an!" - Wie Serdar Somuncu und TELE 5 trotzdem zusammen passen (FOTO)

München, Deutschland (ots) -Der "Festival der Liebe"-Podcast ist mit einer neuen Folge zurück- wie immer mit einem besonderen Menschen, der TELE 5 umgibt: Dazugehört seit noch gar nicht allzu langer Zeit auch Serdar Somuncu, derfür seine kontroverse Satire bekannt ist.Was steckt hinter der Rolle, die Serdar Somuncu in derÖffentlichkeit spielt? Im Podcast spricht er offen über seinAufwachsen in Deutschland, seine Meinung von Politik und seinVerständnis von Kunst. Dabei zeigt er sich von zwei verschiedenenSeiten, mal sanft, mal rabiat. Nicht nur dazwischen liegt einschmaler Grat: Was hasst Serdar, was liebt er? Ganz so einfach istdas manchmal nicht festzulegen wie zum Beispiel beim Fernsehen - oderdoch?Eins ist sicher: Fernsehen soll einen ja bekanntlich zum lachen,weinen und staunen bringen - all das kann auch dieser Podcast.Überzeugt Euch selbst!Jetzt in ein FESTIVAL DER LIEBE reinhören.Auf iTunes, Spotify und Soundcloud:http://soundcloud.com/festival_der_liebePressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell