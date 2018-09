Immer weniger Minderjährige rauchen - Zigarettenverband intensiviert Jugendschutz-Aktivitäten (FOTO)

Dortmund (ots) -Anlässlich der Eröffnung der internationalen BranchenleitmesseInterTabac kündigte der Deutsche Zigarettenverband (DZV) eine weitereIntensivierung seiner Jugendschutz-Aktivitäten an. In diesem Jahrwurden bislang fast 500.000 Jugendschutz-Aufkleber im Handelverteilt. Zugleich appellierte der Verband an BundesministerAltmaier, die aufgrund neuer EU-Vorgaben an deutschen Standortendrohende Gefährdung der Exportproduktion für Drittstaaten zuverhindern.Zigarettenverband verteilte 500.000 Jugendschutz-Aufkleber imHandelKinder und Jugendliche in Deutschland konsumieren immer seltenerTabakprodukte. Seit 2001 ist ein kontinuierlicher Rückgang desAnteils von Kindern und Jugendlichen, die rauchen, um mittlerweilemehr als 20 Prozentpunkte auf zuletzt nur noch 7,4 Prozent in 2016 zuverzeichnen (Quelle: BZgA). Der Geschäftsführer des DeutschenZigarettenverbands (DZV) Jan Mücke begrüßte diese Entwicklung undkündigte an, die Aktivitäten des Verbands im Bereich desJugendschutzes weiter zu verstärken. Im Sommer habe der DZV bereitsknapp 500.000 Jugendschutz-Aufkleber "Tabakwaren/E-Zigaretten nur ab18" im Handel verteilt. "Zigaretten gehören nicht in die Hände vonMinderjährigen. Dieses gesamtgesellschaftliche Anliegen wird ambesten durch die strikte Einhaltung und strenge Kontrolle desAbgabeverbots von Tabakwaren an unter 18-Jährige erreicht - alsHerstellerverband stellen wir uns der Verantwortung und leisten inenger Kooperation mit dem Handel dazu noch intensiver unserenBeitrag", sagte Mücke heute in Dortmund. In einem nächsten Schrittwerde bis zum Herbst das webbasierte Schulungsprogramm "Jugendschutzim Tabakwaren- und E-Zigaretten-Handel" vorbereitet, um die dorttätigen Verkäuferinnen und Verkäufer bei ihrer verantwortungsvollenAufgabe nachhaltig zu unterstützen.Neues EU-Rückverfolgbarkeitssystems gefährdet Export inDrittstaatenVor dem Hintergrund der Einführung eines neuenRückverfolgbarkeitssystems für Tabakprodukte zum 20. Mai 2019 in derEuropäischen Union warnte DZV-Geschäftsführer Mücke vor drohendenExporthemmnissen für die deutsche Tabakwirtschaft. Das technischhochkomplexe System soll den Weg jeder einzelnen Zigarettenpackungüber die gesamte Lieferkette, vom Hersteller bis zum Handel,erfassen. Aufgrund einer fehlenden Harmonisierung mitaußereuropäischen Tracking & Tracing-Regimen sei jedoch die Ausfuhrvon Ware in eine Reihe von Drittstaaten akut gefährdet.DZV-Geschäftsführer Mücke forderte mit Blick auf den nahendenStichtag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf, gemeinsam mitder EU-Kommission endlich eine Regelung für die deutschenIndustriestandorte zu schaffen: "Deutschland ist in der EU der größteExporteur von Tabakwaren. Die deutschen Produktionsstandorte und hierbesonders die kleinen und mittelständischen Hersteller werden ohneNot gefährdet, wenn künftig ein erheblicher Teil der Exportproduktionin Länder außerhalb der EU verlagert oder sogar - wie im Fall derMittelständler - aufgegeben werden müsste." Es sei dringenderforderlich und zugleich rechtlich ohne weiteres möglich, für denExport vorgesehene Tabakwaren, die sich bis zur Ausfuhr unterständiger zollamtlicher Überwachung befinden, vomEU-Rückverfolgbarkeitssystem auszunehmen.Erwachsene Raucher unbeeindruckt - Zigarettenabsatz bleibt stabilDie erwachsenen Raucherinnen und Raucher zeigen sich vonregulatorischen Neuerungen wie den Schockbildern aufZigarettenpackungen weitgehend unbeeindruckt. Die Hersteller vonZigaretten in Deutschland blicken auf eine stabile Absatzentwicklungin der ersten Jahreshälfte 2018 zurück. In den Monaten Januar bisJuni wurden Steuerzeichen für 37,3 Mrd. Stück Zigaretten bezogen -ein leichter Anstieg von 0,3 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum.Der Deutsche Zigarettenverband (DZV) vertritt dieZigarettenindustrie in Deutschland und ist zentraler Ansprechpartnerfür Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft in allen Fragen rundum die Themen Rauchen und Zigaretten. Der DZV ist auchInteressenvertreter der rund 20 Millionen Konsumenten vonTabakprodukten in Deutschland. Unter dem Leitmotiv "Genuss brauchtVerantwortung" engagiert sich der DZV für ein respektvollesMiteinander von Rauchern und Nichtrauchern.Pressekontakt:Deutscher Zigarettenverband (DZV)Jan MückeUnter den Linden 4210117 BerlinTel. +49 (30) 88 66 36 - 100Fax +49 (30) 88 66 36 - 111info@zigarettenverband.dewww.zigarettenverband.deOriginal-Content von: Deutscher Zigarettenverband e.V., übermittelt durch news aktuell