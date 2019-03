Immer mehr deutsche Kreuzfahrt-Urlauber - Neuer Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Urlauber aus Deutschland unternehmen eine Kreuzfahrt.



Im Jahr 2018 zählten die Reedereien insgesamt 2,26 Millionen Passagiere auf Hochseeschiffen - so viele wie noch nie. Das teilten der Branchenverband Clia Deutschland und der Deutsche Reiseverband am Donnerstag auf der Reisemesse ITB in Berlin mit.

Allerdings lag das Wachstum bei den Schiffsreisen mit 3,5 Prozent diesmal etwas niedriger als noch 2017 (8,4 Prozent). Als Grund dafür nannte Clia-Chef Karl J. Pojer, dass ein Teil der neuen Schiffe erst spät im Jahr 2018 auf den Markt gekommen sei und sich entsprechend wenig auf die Zahlen ausgewirkt hätte. "Daher rechnen wir in 2019 mit einem erneut deutlich stärkeren Wachstum", so Pojer./zeh/DP/stk