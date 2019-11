Immer mehr Verpackungsmüll - Neuer Höchststand in Deutschland mit 18,7 Millionen Tonnen jährlich (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Deutschen produzieren immer mehr Verpackungsmüll.Wie das Umweltbundesamt (UBA) jetzt / heute (am 18. November) im Rahmen der"Europäischen Woche der Abfallvermeidung" mitteilte, fielen 2017 mit insgesamt18,7 Millionen Tonnen drei Prozent mehr an als im Jahr zuvor. Pro Kopf sind dasim Durchschnitt 226,5 Kilogramm, nur knapp die Hälfte davon geht allerdings aufdas Konto der privaten Verbraucher. Warum es immer mehr Verpackungsmüll gibt,wie viel davon recycelt wird und wo es noch dringenden Handlungsbedarf gibt,weiß der UBA-Verpackungsexperte Gerhard Kotschik, hallo.Begrüßung: "Hallo!"1. Herr Kotschik, im Durchschnitt produziert jeder von uns jährlich 226,5Kilogramm Verpackungsmüll, eine weitere Steigerung gegenüber den Vorjahren?O-Ton 1 (Gerhard Kotschik, 18 Sek.): "Wir verbrauchen viel zu vieleVerpackungen; In Deutschland haben wir im Jahr 2017 erneut einen Höchststanderreicht. Das gilt sowohl für die Verpackungen, die bei privaten Endverbrauchernanfallen, als auch bei Verpackungen, die in Industrie und Gewerbe anfallen. Dasist schlecht für die Umwelt. Hier muss ein Umdenken stattfinden, sowohl bei derIndustrie, als auch bei den Verbrauchern."2. Wieso gibt´s von Jahr zu Jahr einen neuen Höchststand beim Verpackungsmüll?O-Ton 2 (Gerhard Kotschik, 21 Sek.): "Zum einen haben wir einWirtschaftswachstum. Zum anderen gibt es aber auch zunehmend Seniorenhaushalte,Singlehaushalte, kleinere Haushalte, die kleinere Verpackungseinheitenverwenden. Der Zubereitungsgrad bei Lebensmitteln steigt, also Fertiggerichtebeispielsweise. Es gibt einen Trend zu to-go-Essen und Trinken inEinwegverpackungen. Und nicht zuletzt der Onlinehandel führt zu zusätzlichenVerpackungseinheiten."3. Nun gilt Deutschland ja gemeinhin als Recyclingweltmeister. Werden wir diesemRuf denn auch gerecht?O-Ton 3 (Gerhard Kotschik, 24 Sek.): "Ob wir Weltmeister sind, das lässt sichnur schwer sagen, dazu sind die Daten zu schlecht vergleichbar. Beim Recyclingstehen wir aber recht gut da. Knapp 70 Prozent des Verpackungsmülls werden demRecyling zugeführt; gute Recycling-Quoten gibt´s bei Papier und bei Karton, beiGlas und Stahl. Geringere Recyclingquoten haben wir beispielsweise beiKunststoffverpackungen. Aber auch hier sind wir vorne mit dabei. Klar ist aberauch, dass es noch viel Luft nach oben gibt."4. Warum?O-Ton 4 (Gerhard Kotschik, 26 Sek.): "Grundlage für ein gutes Recycling ist,dass die Kunststoffe einer getrennten Sammlung zugeführt werden. Was im Restmülllandet, das geht in Müllverbrennungsanlagen und ist fürs Recycling verloren.Aber auch recyclinggerechtes Design ist wichtig. Es gibt vieleKunststoffverpackungen, die aus verschiedenen Kunststoffen bestehen, die nichtmiteinander recycelt werden können. Und auch eine schwarze Farbgestaltung mitRußfarbstoffen führt dazu, dass diese Kunststoffe in Sortieranlagen nichterkannt werden können und nicht dem Recycling zugeführt werden können."5. Was können die Verbraucher dazu beitragen?O-Ton 5 (Gerhard Kotschik, 22 Sek.): "Verbraucher sollten unnötige Verpackungenvermeiden. Wurst und Käse ist häufig sehr aufwendig eingepackt, Obst und Gemüsemuss nicht vorverpackt sein. Wir können Wasser aus der Leitung trinken, das hateine sehr hervorragende Qualität, wir können andere Getränke inMehrweggetränkeflaschen verwenden. Für Coffeee to go gibt es Mehrwegsysteme, dieverwendet werden sollten. Insgesamt sollten wir Mehrwegsysteme nutzen, dieangeboten werden."UBA-Verpackungsexperte Gerhard Kotschik über den neuen Höchststand beimVerpackungsmüll und was man dagegen tun kann. Danke Ihnen für das Gespräch!Verabschiedung: "Ja, gerne!"Abmoderationsvorschlag: Weitere Informationen zu den aktuellenVerpackungsmüllzahlen gibt´s im Netz unter www.umweltbundesamt.de. Und aufwww.wochederabfallvermeidung.de finden Sie mehrere hundert Veranstaltungen, diebis zum 24. November bundesweit unter dem Motto "Wertschätzen statt wegwerfen -miteinander und voneinander lernen" angeboten werden.Pressekontakt:Felix PoetschkePressesprecherReferat "Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Internet"UmweltbundesamtWörlitzer Platz 106844 Dessau-RoßlauTelefon: +49 (0)340 2103 2675felix.poetschke@uba.deOriginal-Content von: UBA - Umweltbundesamt, übermittelt durch news aktuell