Immer mehr Vermieter lassen den Heizenergieverbrauch digital ablesen (FOTO)

Essen (ots) -Immer mehr Vermieter setzen für die Verbrauchserfassung aufFunktechnologie. Das zeigt die diesjährige Kampagne desImmobiliendienstleisters ista. Das Essener Unternehmen sprach über35.000 Kunden an. Jeder Zweite entschied sich daraufhin, vollständigauf fernauslesbare Mess- und Verteiltechnik umzustellen. Davonprofitiert auch der Mieter, da kein Ableser mehr in die Wohnung muss.Seit 2016 hat der Immobiliendienstleister die Anzahl derLiegenschaften im eigenen Bestand, die vollautomatisiertfernausgelesen werden, mehr als verdoppelt. Bereits jede dritteLiegenschaft liest das Essener Unternehmen heute per Fernauslesungaus."Funkfähige Mess- und Verteilgeräte sorgen für hoheMieterzufriedenheit und entlasten den Vermieter. Diebatteriebetriebenen Endgeräte erfassen den Verbrauch bequem aus derFerne, sodass für die Ablesung das Gebäude nicht mehr betreten werdenmuss", sagt Antonio Fischetti, Chief Marketing Officer der istaDeutschland GmbH. Zudem steigt die Ablese- und Abrechnungsqualitätdurch die elektronische Übermittlung. Die Verbrauchsdaten fließenvollautomatisch, zuverlässig und stichtagsgenau in die Abrechnungein.Für die Fernauslesung werden die modernen Mess- und Verteilgerätein das Funksystem "symphonic sensor net" eingebunden, das alseinziges System auf dem Markt mit bidirektionaler Funktechnologie bishin zu den Endgeräten arbeitet. Auf diese Weise kann jedes Gerät mitjedem anderen Gerät kommunizieren, was selbst unter schwierigenBedingungen die Ablesung, Umprogrammierung oder Überprüfung derKomponenten aus der Ferne ermöglicht. Eine zentraleKommunikationseinheit, die als Schnittstelle zwischen der funkendenMesstechnik und dem Mobilfunknetz fungiert, sammelt dieVerbrauchswerte und leitet sie in regelmäßigen Abständenverschlüsselt an das ista IT-System weiter.Diese Infrastruktur wird auch von "ista einfachSmart" genutzt, daseinen ganzheitlichen Standard für den digitalen Informationsfluss zurHeizkostenabrechnung von Gebäuden bietet. Eine wichtige Rolle spieltdabei das einfach zu bedienende Webportal, über das sich sämtlicheabrechnungsrelevanten Daten komfortabel verwalten und übermittelnlassen. Die Kunden können hier den jährlichen Verbrauch vonLiegenschaften vergleichen, um Einsparpotenziale zu erkennen oder denErfolg von Sanierungsmaßnahmen zu überprüfen. Ebenso ist derFunktionsstatus der funkfähigen Rauchwarnmelder desImmobiliendienstleisters im Webportal einsehbar.Über istaista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei derVerbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unserenProdukten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltigeinzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert,also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparenteVisualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser undgewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfoliomodernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazugehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezählersowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24Ländern weltweit über 5.500 Menschen und unterstützt rund zwölf Mio.Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei der Einsparungwichtiger Ressourcen. 2017 erwirtschaftete die ista Gruppe einenUmsatz von 881,1 Mio. Euro. Mehr Informationen unter www.ista.de.Pressekontakt:ista International GmbHCorporate Communications & Public AffairsFlorian DötterlTelefon: +49 (0) 201 459 3281E-Mail: Florian.Doetterl@ista.comDr. Torben PfauTelefon: +49 (0) 201 459 3725E-Mail: Torben.Pfau@ista.comOriginal-Content von: ista International GmbH, übermittelt durch news aktuell