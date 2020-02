Immer mehr Staatsdiener #angegriffen: dbb fordert bundesweites Melderegister

Berlin (ots) - Geschlagen, bespuckt oder mit dem Messer attackiert - fürBeschäftigte im öffentlichen Dienst sind solche Vorfälle keine Seltenheit mehr.dbb Chef Ulrich Silberbach wirbt für eine stärkere Sensibilisierung von Politikund Gesellschaft.Leipzig, 31. Januar 2020: Ein Mann greift eine Krankenschwester der LeipzigerUniklinik mit einem Messer an und verletzt sie lebensbedrohlich. Zwei Tagespäter, am 2. Februar 2020, überfährt ein aufgebrachter Autofahrer in Dießen amAmmersee beinahe einen Rettungssanitäter mitten im Einsatz. Der Sanitäter rettetsich mit einem Sprung zur Seite. Am 8. Januar 2020 bewirft jemand einenFeuerwehrmann in Bottrop beim Einsatz mit einem Stein. Nur drei aktuelle Fälle,die das Ausmaß widerspiegeln, welchen Attacken die Beschäftigten im öffentlichenDienst während ihrer Arbeit ausgesetzt sind, nachzulesen unter dem Hashtag#angegriffen beim Kurznachrichtendienst twitter."Es ist in Deutschland trauriger Alltag geworden, dass Menschen angegriffenwerden, die sich in den Dienst dieser Gesellschaft stellen. Die Leben retten unddabei oft genug selbst ihr Leben riskieren müssen", betonte dbb Chef UlrichSilberbach am 11. Februar 2020 in Berlin. Es dürfe nicht sein, dass dieseMenschen, die dieses Land am Laufen und zusammenhalten, Opfer von Gewalttatenwerden und "Politik und Gesellschaft das stillschweigend hinnehmen", kritisierteer. "Wir werden das unseren Kolleginnen und Kollegen nicht länger zumuten."Der dbb Chef forderte die umgehende Einführung einer bundesweiten Meldepflichtfür Gewaltdelikte gegenüber öffentlich Bediensteten. "Zunächst benötigen wirverlässliche Daten", so Silberbach. "Darüber hinaus müssen die Dienstherrn undArbeitgeber bei Gewaltdelikten konsequent und ohne jede BagatellgrenzeStrafanzeige stellen, um die Betroffenen zu schützen. Ein Einstellen desVerfahrens wegen nicht vorhandenem öffentlichen Interesses darf es künftig nichtmehr geben. Denn wenn ein Repräsentant des Staates verbal oder physischeangegriffen wird, ist dies per se bereits von öffentlichem Interesse",unterstrich Silberbach.Stärker als bislang und auf allen föderalen Ebenen werde der dbb künftig aufdieses Thema aufmerksam machen, kündigte Silberbach an. "Wir werden den Fingerimmer wieder in die Wunde legen, auf Bundes- wie auf Landes- und kommunalerEbene." Die Bandbreite reiche von Aktionen, in denen Betroffene ihre Fälle aufTwitter unter dem Hashtag #angegriffen schildern, bis hin zu Studien wie die desdbb Hessen, der am Mittwoch, 12. Februar 2020, neue Zahlen zum Themaveröffentlicht.Auch andere Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften des dbb kämpfen gegen diegewalttätigen Attacken auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst an. Soinitiierte der Bayerische Beamtenbund ein umfassendes Programm zum Schutz derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Gewalttaten. Und die dbb jugend inNordrhein-Westfalen informiert mit ihrer Kampagne "Gefahrenzone ÖffentlicherDienst" schon seit vielen Jahren über Übergriffe auf Staatsdiener. Der dbbLandesbund in Rheinland-Pfalz fordert bereits seit 2015 in gemeinsamenResolutionen mit der Landesregierung immer wieder mehr Respekt für dieBeschäftigten des öffentlichen Dienstes ein.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionBritta IbaldTelefon: 030.4081-5550Email: ibaldbr@dbb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7034/4517489OTS: dbb beamtenbund und tarifunionOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell