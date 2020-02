Immer mehr Skifahrer stürmen die Berge / ADAC Stauprognose für das Wochenende 14. bis 16. Februar

München (ots) - An diesem Wochenende ist auf den Wintersportrouten noch mehr losals in den Vorwochen. Auf dem Weg ins Pistenvergnügen sind Winterurlauber ausRheinland-Pfalz, dem Saarland und dem Norden der Niederlande sowie ausMecklenburg-Vorpommern und Sachsen, die sich über eine zweite Ferienwoche freuendürfen. Wintersportler, die nicht an Ferientermine gebunden sind, sind ebenfallsverstärkt unterwegs.Auf dem Heimweg sind Autourlauber aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort endendie Ferien. Abseits der Skiurlauberstrecken erwartet der ADAC keine größerenProbleme. Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag undSonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Noch ein Hinweis für dieAutofahrer im Großraum München: Wegen der Sicherheitskonferenz muss auf denZufahrtsstraßen und im Innenstadtbereich mit verstärkten Personenkontrollen unddadurch mit längeren Fahrzeiten gerechnet werden.Zu den staugefährdeten Strecken zählen:- A 1 Hamburg - Bremen - Osnabrück - Dortmund- A 3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg- A 4 Erfurt - Dresden - Görlitz- A 5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenLängere Fahrzeiten als üblich sind auch in den übrigen Alpenländernprogrammiert. Besonders in Österreich ist der Reiseverkehr groß. In denBundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg und Tirol enden die Ferien, inOberösterreich und der Steiermark beginnen sie. Zu den schlimmsten Staustreckenzählen: Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich, die italienischeBrennerautobahn und Schweizer Gotthard-Route. An den drei AutobahnübergängenSuben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden(A 93 Kufstein - Rosenheim) drohen bei der Einreise nach Deutschland Wartezeitenvon bis zu einer Stunde.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4515648OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell