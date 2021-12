Immer mehr Rentenversicherte erledigen Anträge digital

BERLIN (dpa-AFX) - Die Rentenversicherten in Deutschland erledigen Anträge und andere Dinge immer öfter digital. Wurden die Online-Dienste der Rentenversicherung 2015 rund 320 000 Mal in Anspruch genommen, waren es bis Ende September dieses Jahr 2,2 Millionen Aufrufe, wie eine der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Auswertung der Rentenversicherung zeigt. Im gesamten Jahr 2020 waren es rund 2 Millionen Aufrufe. Online kann man etwa Renten- und Reha-Anträge stellen, Daten ändern, das Versicherungskonto einsehen, Unterlagen anfordern oder einen Termin in einer Beratungsstelle buchen. Auf die Zahlen sollte an diesem Donnerstag auf einer virtuellen Sitzung der Bundesvertreterversammlung der Rentenversicherung eingegangen werden./bw/DP/eas