Immer mehr Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung bedroht / Brutale Praxis macht auch vor Europa nicht halt

München (ots) - Trotz weltweiter Gegenmaßnahmen sind immer mehrMädchen von der grausamen Praxis der weiblichen Genitalverstümmelungbetroffen. Darauf weisen die SOS-Kinderdörfer zum "Weltmädchentag"(11. Oktober) hin. Auch in Europa steige die Zahl der Mädchen undFrauen, der diese grausame Prozedur angetan werde."Wir gehen davon aus, dass etwa eine halbe Million Frauen, die inEuropa leben, beschnitten wurden, davon fast 65.000 in Deutschland.Weitere 180.000 Mädchen sind europaweit von FGM bedroht, inDeutschland sind es 15.000", sagt Louay Yassin, Sprecher derSOS-Kinderdörfer weltweit in München. Aktuell gehe man davon aus,dass weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten sind - miteiner vermutlich hohen Dunkelziffer. Würde die Entwicklung nichteingedämmt, sei davon auszugehen, dass bis 2030 weitere 68 MillionenMädchen die lebensgefährliche Prozedur erleiden müssten, so dieHilfsorganisation."Positiv ist immerhin, dass immer mehr Staaten Gesetze erlassengegen weibliche Genitalverstümmelung und Gemeinden zum Beispielalternative Übergangsrituale entwickelt, die den Mädchen keinenSchaden zufügen, sondern sie stattdessen stärken. Dennoch ist dieserWandel oft nicht in der breiten Bevölkerung angekommen", sagt Yassin.Zum "Weltmädchentag" fordern die SOS-Kinderdörfer deshalb, dass dieAnstrengungen gegen weibliche Beschneidung massiv verstärkt werdenmüssen. "Die Praxis muss aufhören und, wie von den Vereinten Nationenbeschlossen, bis zum Jahr 2030 gänzlich beseitigt werden."Die SOS-Kinderdörfer setzen sich mit vielen Projekten seit langemintensiv für das Ende der weiblichen Genitalverstümmelung ein undleisten Aufklärungsarbeit bei Regierungsvertretern und Gemeinden.