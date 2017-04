Immer mehr Kinder deutschlandweit mobil unterwegs

--------------------------------------------------------------Kontakt aufnehmenhttp://ots.de/Zt567--------------------------------------------------------------Euskirchen (ots) -Digitale Medien sind aus den Grundschulen und in Kitas nicht mehrwegzudenken. Immer mehr Kinder in Deutschland besitzen mobile Geräte.Über diese mobilen Geräte ist es heute möglich, Dienste überdrahtlose Netzwerke aufzurufen oder lokal verfügbare mobileAnwendungen zu nutzen.Auch Spiele werden immer mehr im Internet gespielt. MobileEndgeräte werden für Kinder und Jugendliche in großer Produktvielfaltauf dem Markt angeboten und sind raschen Innovationszyklenunterworfen. Denn vor allem Kinder und Jugendliche nutzen dieSchnelligkeit und Vernetzung von Smartphone und Laptops, Netbooks.Die Sicherheit für die Kinder bleibt jedoch oft auf der Strecke.Denn Mobiltelefone, Smartphones, PDAs, Laptops und Tablet-PCs habenSicherheitslücken, das wissen die Sicher-Stark-Experten ausjahrelanger Erfahrung zu berichten.Viel zu schnell sind Bilder oder Videos durch einen (Falsch-)Klickim weltweiten Internet hochgeladen. Pädophile nutzen diese Bilder undVideos dann, um Kinder über die mobilen Geräte zu kontaktieren.Wie das geht, wird in den regelmäßigen Vorträgen an Elternabendengezeigt, denn nicht internetversierte Eltern sind schnell überfordertmit den vielen Funktionen, die die Geräte besitzen.Doch was können Eltern konkret unternehmen, um mit denEntwicklungen und Auswirkungen einer zunehmend digitalisierten WeltSchritt zu halten? Wie kann man sein Kind schützen?Die Lebenswelt der Heranwachsenden ist heutzutage von Medien- undNetztechnologien durchdrungen. Dementsprechend müssen Eltern undLehrer an die gesellschaftlichen Veränderungen anknüpfen und dieKinder und Jugendlichen auf die digitale Zukunft richtig vorbereiten.Wie so etwas aussehen kann, zeigt die neue dreiteilige DVD-Serievon Sicher-Stark-Team.Sicher-Stark-DVD kann helfenBei der Integration digitaler Medien kann die Kinder-DVD denrichtigen Umgang mit dem Internet kindgerecht vermitteln. So werdenzum Beispiel richtig abgesicherte Passwörter erklärt und wie man sichüber 50 Passwörter leicht merken kann oder welche Kinderseiten imNetz besonders sicher sind und wo man sie findet. In schulischeLernumgebungen werden vor allem Tablets immer beliebter und dortsollten auch Passwörter richtig gesichert sein.Lehrer und Eltern sind gefordert. Tablets und Smartphones weiterauf dem Vormarsch.Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie hat auch dazugeführt, dass Kinder und Jugendliche neben dem realen Leben einvirtuelles besitzen. Eltern und Lehrer, Erzieher müssen deshalb beiFragen der Mediennutzung immer häufiger unterstützen. Auf Anregungvon über 500.000 Eltern wurden 2 Erwachsenen DVDs entwickelt, diesämtliche Fragen und den richtigen Umgang mit dem Internet erklären.Einige Medienzentren haben die 3 teilige DVD-Serie, die es unterhttp://www.sicher-stark-team.de/shop-dvd.cfm zu bestellen gibt,bereits empfohlen.Eine Förderung durch das Bundesfamilienministerium ist in Zukunftgeplant. Bislang wurde aber noch nicht reagiert.Pressekontakt:BUNDESPRESSESTELLE SICHER-STARKHofpfad 11D - 53879 EuskirchenService -Tel. 0180 - 5550133-2*Service -Fax: 0180 - 5550133-0* (* 0,14 Euro pro Minute aus demdeutschen Festnetz; Mobilfunkpreis können abweichen.)Internet:www.sicher-stark-team.deE-Mail: Presse@sicher-stark.deOriginal-Content von: Bundespressestelle Sicher-Stark, übermittelt durch news aktuell