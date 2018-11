Immer mehr Immobilieninvestoren wenden sich von München ab

München (ots) - Trendwende in München: Die Immobilieninvestmentsin der Stadt sind in den vergangenen 12 Monaten um ein Dritteleingebrochen. Dies geht aus der Studie "Emerging Trends in RealEstate: Creating an impact. Europe 2019" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC in Zusammenarbeit mit dem Urban LandInstitute hervor, die heute in München vorgestellt wird. So wurden imZeitraum Q4/2017 bis Q3/2018 in München nur noch 4 Milliarden Euro inImmobilien investiert (Vorjahr: 6 Milliarden Euro). Im Ranking deraussichtsreichsten europäischen Städte rutscht München vom viertenauf den zehnten Platz ab."Die anhaltenden Preissteigerungen in München haben mittlerweileein Niveau erreicht, das es Investoren schwer macht, überhaupt nochlohnenswert zu investieren. Das Transaktionsvolumen ist gesunken, dieInvestment-Aussichten sind weniger positiv als noch vor einem Jahr.Trotz allem ist München absolut attraktiv für große Firmenzentralen,insofern gibt es am wichtigsten Office-Standort kein Vorbeikommen.Das hält die Stadt in den Top 10 Europas.", sagt SusanneEickermann-Riepe, Partnerin und Leiterin Real Estate bei PwCDeutschland."Mittelständischen Unternehmen und Start-ups macht das hohePreisniveau hingegen zunehmend zu schaffen", ergänzt Eckhard Späth,Leiter des PwC Standorts in München. "Zum einen lassen teureBüroflächen ihre Kosten explodieren, zum anderen verschärfen dieimmer weiter steigenden Mieten auch den Gehaltswettlauf mit den hieransässigen Konzernen. In Zeiten des Fachkräftemangels kann dieseSituation schnell zur Wachstumsbremse werden."Eine Herausforderung ist für viele Investoren die Knappheit angeeigneten Anlagemöglichkeiten. Gleichzeitig liegt hier jedoch aucheine Chance: "Sechs der zehn aussichtsreichsten Sektoren fürImmobilieninvestments beschäftigen sich mit dem Thema Wohnraum, wieetwa Co-living, Micro-living, Serviced-Appartements,Studentenappartements oder sozialer Wohnungsbau. In genau diesenBereichen gibt es auch in München einen hohen Bedarf. Wohnraum istmehr als knapp, hier lohnt es sich also zu investieren", soPwC-Expertin Eickermann-Riepe.Über die StudieDie Studie "Emerging Trends in Real Estate: Reshaping the future.Europe 2018" stellt die 16. Ausgabe der jährlichen Befragung von PwCund dem Urban Land Institute zu Trends und Entwicklungen derImmobilienbranche dar. Für den diesjährigen Report wurden 818Vertreter von Immobilienfirmen, Investmentmanagern,Immobilienentwicklern, Institutionellen Investoren, Kreditgebern,börsengehandelten Immobilienfonds und Bauträgern in Europa befragt.Die vollständige Studie zum kostenlosen Download erhalten Siehier: http://ots.de/v1NQSgÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Attila RosenbaumPwC CommunicationsTel.: (0211) 981 - 5374E-Mail: attila.rosenbaum@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell