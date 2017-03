Immer mehr Frauen fühlen sich im Job benachteiligt

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 08.03.2017 00:01Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.28 Prozent der weiblichen Millennials glauben, dass Männer im Jobbevorzugt werden - 2011 waren es nur 16 Prozent // Auch in anderenAltersgruppen sehen sich drei von zehn Frauen benachteiligt // 45Prozent beklagen "Geschlechterstereotypen" im Recruiting // InDeutschland ist die gefühlte Diskriminierung sogar besonders groß //PwC-Expertin Raspels: "Firmen müssen die besten weiblichen Talentefür sich gewinnen. Darum ist das ein alarmierendes Signal."Frauen fühlen sich in der Arbeitswelt heute stärker benachteiligtals zu Beginn des Jahrzehnts. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrageder Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC unter 4792Angestellten weltweit - davon gut 80 Prozent weiblich. Besondersdeutlich zeigt sich der Anstieg bei den sogenannten Millennials, alsobei Frauen, die in den 1980er- und 90er-Jahren geboren sind. Währendbei der gleichen Umfrage 2011 gerade mal 16 Prozent der weiblichenMillennials angaben, Unternehmen würden im Zweifel eher Männereinstellen, waren es diesmal 28 Prozent.Gerade in westlichen Ländern fühlen sich Frauen besonders häufigdiskriminiertDabei beschränkt sich das Gefühl der Benachteiligung nicht auf dieMillennials. Über alle Altersgruppen hinweg beklagten drei von zehnweiblichen Angestellten eine Ungleichbehandlung im Vergleich zumännlichen Kollegen. Dabei fällt auf, dass sich vor allem in denwestlichen Gesellschaften viele Frauen immer noch oder sogar wiederstärker diskriminiert fühlen. So sind es in Deutschland 36 Prozent,in Großbritannien 38 Prozent, in den USA 40 Prozent und in derSchweiz sogar 46 Prozent. Deutlich geringer fällt die gefühlteBenachteiligung dagegen in asiatischen Ländern wie Malaysia (achtProzent), Hongkong (neun Prozent) oder Indien (14 Prozent) aus. Einweiteres bemerkenswertes Ergebnis: 21 Prozent der weltweit befragtenFrauen gaben zu Protokoll, sie seien in einem Bewerbungsverfahrensogar schon einmal konkret zum Opfer von Geschlechterdiskriminierunggeworden.Viele CEOs haben "Diversity" gerade erst zur Chefsache erklärt"Die Umfrage sollte viele Unternehmen alarmieren. Schließlich sindFirmen heute stärker denn je darauf angewiesen, die besten weiblichenTalente für sich zu gewinnen", sagt Petra Raspels, die in derGeschäftsführung von PwC in Deutschland für Human Capitalverantwortlich ist. Wie groß unter Topmanagern momentan die Furchtist, zu wenige qualifizierte Bewerber für die digitale Arbeitswelt zufinden, zeigte sich erst jüngst wieder beim weltweiten PwC Global CEOSurvey. Von gut 1300 befragten Vorstandschefs meinten 77 Prozent, derFachkräftemangel gehöre zu den größten Risiken für ihrGeschäftsmodell. "Genau deshalb haben sich viele Unternehmeneigentlich den Kampf um die besten weiblichen Arbeitskräfte auf dieFahne geschrieben", sagt Raspels. So gaben 87 Prozent derVorstandschefs an, Diversity und Inclusion seien in ihrem UnternehmenChefsache. Vor zwei Jahren waren es erst 64 Prozent.Viele Personaler sehen die Dinge ganz anders als die BewerberinnenBei vielen Frauen kommt dieses Signal aber noch nicht wirklich an.Im Gegenteil: Die Sichtweisen von Unternehmen und Bewerberinnenweichen beim Thema Recruiting teils diametral voneinander ab. Von PwCbefragt, warum sich in Bewerbungsprozessen nicht mehr weiblicheProfessionals durchsetzen, nannten 45 Prozent der Frauen als einender Gründe "den Einfluss von Geschlechtsstereotypen imAuswahlverfahren". Dem stimmten allerdings nur 18 Prozent derparallel befragten Personaler und Diversity-Beauftragen zu. Dagegenmachten 38 Prozent der Recruiting-Verantwortlichen einen Mangel angeeigneten Kandidatinnen für den Missstand verantwortlich. Das sahenumgekehrt aber lediglich 15 Prozent der Frauen so.Firmen, die die besten Frauen wollen, müssen entsprechendeKarrierepfade aufzeigenZu den weiteren bemerkenswerten Ergebnissen der PwC-Umfragegehört, dass Frauen und Männer bei der Auswahl ihresWunscharbeitgebers inzwischen nahezu auf die gleichen Kriterienachten. So wurden geschlechterübergreifend "Aufstiegschancen","wettbewerbsfähige Gehälter" sowie "flexible Arbeitszeiten" alswichtigste Kennzeichen attraktiver Unternehmen genannt. Vor allem derFaktor "Karriere" scheint dabei auch für Frauen eine immer wichtigereRolle zu spielen. So meinten unter jenen weiblichen Befragten, diejüngst den Arbeitgeber gewechselt haben, immerhin 35 Prozent, siehätten dies wegen fehlender interner Aufstiegsmöglichkeiten getan."In Zukunft werden nur noch solche Unternehmen den Kampf um diebesten weiblichen Talente gewinnen, die den Frauen klareEntwicklungschancen aufzeigen können", sagt Raspels.Über PwCPwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 223.000Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. WeitereDetails unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Katharina RuppelPwC PresseabteilungTel.: +49 211 981 - 1907E-Mail: katharina.ruppel@de.pwc.comwww.pwc.comOriginal-Content von: PwC PriceWaterhouseCoopers, übermittelt durch news aktuell