Immer mehr Deutsche sind mit ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden / Randstad Arbeitsbarometer untersucht Jobzufriedenheit in Deutschland (FOTO)

Eschborn (ots) -Wer in letzter Zeit unglücklich mit seinem Arbeitsplatz ist, istnicht allein: Nirgendwo ist die Jobzufriedenheit im vergangenen Jahrso stark gesunken wie in Deutschland. Das zeigen die Ergebnisse desaktuellen Randstad Arbeitsbarometers.Die deutsche Wirtschaft brummt, aber die Stimmung unter denArbeitnehmern in Deutschland ist so schlecht wie nie. Nur 65% derBefragten in Deutschland sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Das sind7,9 Prozentpunkte weniger als im letzten Jahr - in keinem anderenLand der Welt ist die Jobzufriedenheit im vergangenen Jahr sodrastisch gefallen.Sogar im Brexit-geplagten Großbritannien (68 %) und imkrisengeschüttelten Italien (71%) sind mehr Menschen mit ihrer Arbeitzufrieden als hierzulande. Nur in Ungarn (61%) ist die Stimmung nochschlechter als in Deutschland. Die glücklichsten Angestellten Europasarbeiten übrigens bei unseren dänischen Nachbarn. Dort sind 82% derBefragten zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrem Job. ObMitarbeiter ihre Arbeit gerne machen oder nicht, hat also zunächstkeinen unmittelbaren Einfluss auf die Konjunktur. Dennoch ist es einWarnsignal für die deutsche Wirtschaft. Haben Mitarbeiter innerlichgekündigt, erfolgt oft nur noch Dienst nach Vorschrift, imschlimmsten Fall drohen Kündigungswellen, bei denen ein wichtigerMitarbeiter nach dem anderen das Unternehmen verlässt.Um hier rechtzeitig gegenzusteuern können Unternehmen inregelmäßigen Mitarbeiterbefragungen die Stimmungslage undVerbesserungspotenzialen ausloten. Randstad zum Beispiel arbeitet mitdem Online-Tool Peakon, um die innerbetrieblichen Mitarbeiter zurZufriedenheit am Arbeitsplatz zu befragen und so auf die Stimmung derBelegschaft reagieren zu können. Insgesamt nutzen etwa 90 Prozent derMitarbeiter diese Gelegenheit für eine anonyme Rückmeldung, dieTeilnahme ist freiwillig. "Damit haben wir den Finger ganz nah amPuls der Belegschaft. Das halte ich in unserer schnelllebigen Zeitfür extrem wichtig, um sich anbahnende Themen früh zu erkennen undihnen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken", sagt Andreas Bolder,Director Group Human Resources bei Randstad Deutschland. "Ein solchesTool ist aber nur so gut, wie die Führungskräfte damit umgehen. Eskann wesentlich dazu beitragen, die Unternehmens- und Führungskulturweiter zu entwickeln."Außerdem zeigen die Ergebnisse der Randstad Studie einendeutlichen Unterschied in der Jobzufriedenheit zwischen denGeschlechtern: Männer sind meist zufriedener mit ihrem Beruf alsFrauen. Im aktuellen Randstad Arbeitsbarometer gaben 71,4% derbefragten Arbeitnehmer an, zufrieden oder sogar sehr zufrieden zusein. Bei den Arbeitnehmerinnen waren es nur 59,4%. Besonders großist der Unterschied bei den 24- bis 34-Jährigen.Über das Randstad ArbeitsbarometerDie dargestellten Ergebnisse wurden im Randstad ArbeitsbarometerQ1 2019 erhoben. Die dargestellten Ergebnisse wurden im Randstad ArbeitsbarometerQ1 2019 erhoben. Die Online-Umfrage wird vierteljährlich in über 30Ländern durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmer zwischen18 und 65 Jahren aus verschiedenen Branchen befragt. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit mehr als 50 Jahren in Deutschlandaktiv und gehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einemGesamtumsatz von rund 23,8 Milliarden Euro (Jahr 2018), über 670.900Mitarbeitern täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 38Ländern, ist Randstad der größte Personaldienstleister weltweit. Original-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell