Immer mehr Banker gehen fremd

Berlin (ots) -- Banker vergleichen Kredite doppelt so häufig wie 2017- Kreditvergleich spart bis zu 83 Prozent- Zinsen nur noch halb so hoch wie 2012 - Umschuldung lohnt sich- Beschäftigte aus der Metallindustrie und dem Maschinenbau nahmen2018 die meisten Kredite aufWo leihen sich Banker Geld? Bei der eigenen Bank, könnte manmeinen. Tatsächlich aber nutzen immer mehr Banker Kreditportale. 2018haben doppelt so viele Banker (+108,66 %) Kredite über smavaverglichen, wie im Jahr davor. In den letzten drei Jahren hat sichdie Zahl sogar mehr als verdreifacht (+252,27 %). 1) "Gerade Bankerwissen, wie sehr sich die Zinssätze einzelner Banken unterscheidenkönnen. Daher setzen sie auf einen Kreditvergleich, um einengünstigen Kredit zu finden", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführervon smava.Bis zu 83 Prozent Zinsunterschied: Kreditvergleich offenbart, wasBanken verschweigenDie Zinssätze, die Banken ein und demselben Kreditnehmer anbieten,unterscheiden sich stark: 2018 lagen zwischen dem niedrigsten und demhöchsten Zinssatz bis zu 16 Prozentpunkte (83,05%)[https://smava.press/zinsunterschiede]. 2) Kaum eine Bank teiltihren Kunden mit, wie attraktiv ihr Zinssatz im Vergleich zu demanderer Banken ist. Wer auf ein einziges Angebot vertraut, zahlt mithoher Wahrscheinlichkeit zu viel für seinen Kredit. Bei einem Kreditvon 15.000 Euro über eine Laufzeit von 48 Monaten ließen sich letztesJahr durch einen Kreditvergleich bis zu 5.039,67 Euro (83,38 %) anZinsen sparen.Zinsen nur noch halb so hoch wie 2012: Umschuldung lohnt sichDie Zinssätze von Ratenkrediten sind heute deutlich günstiger alsnoch vor wenigen Jahren: Im Bundesdurchschnitt sind sie seit 2012 um17,78 Prozent gesunken. 3) Die Zinssätze, der über smavaabgeschlossenen Kredite, sind sogar um 46,89 Prozent gesunken. 4)"Wer seinen laufenden Kredit durch einen neuen, günstigeren Kreditablöst, spart bares Geld. Das erklärt, warum jeder vierte Euro, densich Banker leihen, in eine Umschuldung eines bestehenden Kreditesfließt. Banker verschenken eben genauso ungern Geld, wie der Rest derBevölkerung", sagt Artopé.Für einen günstigen Kredit muss man kein Banker seinNicht nur Bankangestellte nutzen smava immer häufiger. Immer mehrKreditinteressenten aller Berufsgruppen erkennen den Nutzen vonKreditportalen für sich. smava hilft ihnen, unter Kreditprodukten von25 Banken und Kreditanbietern den für sie passenden Kredit günstigabzuschließen. Diese Möglichkeit bietet ihnen keine Bank. Im letztenJahr schlossen Beschäftigte aus der Metallindustrie und demMaschinenbau am meisten Kredite über smava ab (8,14 %). Diezweitgrößte Gruppe kommt aus dem Gesundheitswesen (8,11 %), dichtgefolgt von Angestellten der öffentlichen Verwaltung / Verteidigung(7,82 %) und dem Groß- und Einzelhandel (7,44 %). Banker nahmen 3,31Prozent aller über smava vergebenen Kredite auf. Die wenigstenKredite nahmen Beschäftigte aus dem Bergbau (0,2 %), der Land- undForstwirtschaft und Fischerei (0,36 %) und dem Kfz-Handel, -Reparaturund der Kfz-Vermietung (0,83 %) auf. 1)Über die Untersuchung1) In der Untersuchung wurden alle über smava.de getätigtenKreditvergleiche sowie die vermittelten Kredite zwischen Januar2015 und Dezember 2018 berücksichtigt.2) Die Berechnung der Zinsunterschiede erfolgte auf Basis allerZinssätze, die von 25 Banken und Kreditanbietern 2018 auf demKreditmarktplatz von smava angeboten wurden. Berücksichtigtwurden dabei alle Kreditbeträge, Kreditlaufzeiten undKreditwürdigkeiten.3) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 06.05.2019);Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken DE /Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte4) Alle über smava.de vermittelten Kredite zwischen Januar 2012und Dezember 2018.Weiterführende Informationen & Materialien- Pressemitteilung im Original:https://smava.de/presse/pressemitteilungenÜber smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbrauchertransparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smavaeinen Überblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von25 Banken, Kreditanbietern und privaten Investoren. So könnenVerbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direktabschließen. Im Schnitt zahlen Kreditnehmer bei smava über zweiProzentpunkte weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Bishervermittelte smava Ratenkredite von insgesamt über 5 Milliarden Euro,davon allein in 2018 über 2 Milliarden Euro. Als eines der größtendeutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smavamehr als 450 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. smava wird voneinem erfahrenen Management aus dem Finanz- und Technologie-Bereichgeleitet. Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, VerdaneCapital, Runa Capital und Earlybird haben bisher insgesamt 135Millionen US-Dollar in smava investiert. Mehr Informationen unter:https://www.smava.de/ueber-smava