Immer mehr Auf und Ab bei den Spritpreisen / Aktuelle ADAC Auswertung / Günstigste Phase zum Tanken zwischen 18 und 22 Uhr / Mehr Preissprünge als bisher (FOTO)

München (ots) -Immer häufiger ändern sich tagsüber die Spritpreise an denTankstellen, immer undurchsichtiger und rätselhafter wirkt auf vieleAutofahrer die Preisbildung an den Zapfsäulen. Licht ins Dunkelbringt jetzt eine aktuelle Untersuchung des ADAC: Danach istKraftstoff morgens zwischen 6 und 8 Uhr am teuersten. Am günstigstenist Tanken zwischen 18 und 22 Uhr. Dazwischen sorgen drei Spitzen fürzusätzliche Bewegung an den Preistafeln. Damit hat sich dieTagesverlaufskurve im Vergleich zu den Vorjahren erneut verändert,bislang gab es tagsüber nur zwei Preissprünge. Mittlerweile hat sicham Vormittag eine zusätzliche Preiserhöhung durchgesetzt. Basis deraktuellen Untersuchung waren sämtliche Preisbewegungen der gut 14.000Tankstellen in Deutschland im Mai 2019.Der morgendliche Höchstpreis übersteigt den Tagesdurchschnittswertimmerhin um rund 4,5 Cent. Wer abends tankt, zahlt hingegen etwa dreiCent je Liter weniger als im Tagesmittel und 7,5 Cent weniger als amMorgen. Autofahrer, die diese Erkenntnisse beim Tankenberücksichtigen, können bei einer Tankfüllung von 50 Litern Benzinsomit 3,75 Euro sparen.Die zahlreichen Schwankungen an den Preistafeln verunsichernzunehmend die Verbraucher. Vor vier Jahren war Tanken nachts amteuersten. Ab etwa 5 Uhr morgens sanken die Preise danach gleichmäßigund erreichten nach 18 Uhr ihren niedrigsten Punkt. Seither versuchendie Mineralölkonzerne, mit mehreren täglichen Preissprüngen ihrenGewinn anzukurbeln.Die Verbraucher sind diesem Preisgebaren jedoch nicht hilflosausgeliefert - im Gegenteil: Zahlreiche Anbieter wie der ADAC liefernlaufend Informationen über die aktuellen Kraftstoffpreise. Anhanddieser Informationen können Autofahrer beim Tanken regelmäßig baresGeld sparen und außerdem den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarktstärken. Die aktuelle Untersuchung zeigt, dass man generell imZeitraum zwischen 18 und 22 Uhr günstig tanken kann - dies gilt es zunutzen. Aber auch tagsüber gibt es mehrere kleinere Zeitfenster mitebenfalls vergleichsweise niedrigen Marktpreisen.Unkomplizierte und schnelle Hilfe für alle Autofahrer, die beimTanken sparen wollen, bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarkt gibt es zudemunter www.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder 5.Tankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell