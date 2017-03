Immer mehr Angehörige können sich Bestattung nicht leisten

Leipzig (ots) - Die aktuelle Armuts-Diskussion wird auch auf denFriedhöfen deutlich. Immer mehr Angehörige können sich eineBestattung nicht mehr leisten. Das geht aus Zahlen des StatistischenBundesamtes hervor, die das MDR-Magazin "Exakt" ausgewertet hat.Demnach bekamen 2006 rund 13800 Menschen finanzielle Unterstützungfür die Beisetzung eines Angehörigen. 2015 lag die Empfängerzahl beirund 23.300. Im selben Zeitraum stiegen die Kosten bei denSozialämtern für diese sogenannten Sozialbestattungen von etwa 41Millionen Euro auf rund 62 Millionen Euro.Auch die Landeshauptstädte von Sachsen, Sachsen-Anhalt undThüringen müssen jährlich Kosten für Beisetzungen einplanen. InDresden seien 2015 in 263 Fällen Ausgaben von rund 422.000 Euroangefallen, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. DieLandeshauptstadt Magdeburg musste eigenen Angaben zufolge im selbenJahr für 81 Fälle rund 120.000 Euro ausgeben. Erfurt habe in 122Fällen Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt etwa 250.000 Euroübernommen, sagte eine Sprecherin der Stadt.Bei den Empfängern von Bestattungskosten handelt es sich umAngehörige, denen finanziell nicht zugemutet werden kann, die Kostenselbst zu tragen. Sie können Zuschüsse beantragen, wenn derVerstorbene selbst nicht genügend Geld hatte, um seine Beisetzung zubezahlen. Es handelt sich dann um übernommene Bestattungskosten nachParagraf 74 SGBXII, die von dem Sozialhilfeträger getragen werdenmüssen. Die Kosten pro Sozialbestattung sind nicht ermittelbar, danicht in allen Fällen die gesamte Finanzierung der Beisetzungübernommen wird.Mehr zum Thema: "MDR Exakt", Mittwoch, 8. März, ab 20.15 Uhr imMDR Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell