Immer eine gute Wahl: das Auto-Abo von ViveLaCar

Stuttgart (ots) -- Ohne lange Lieferzeiten und zähe Suche: Ein eigenes Wunschauto in nur wenigen Tagen- Volle Kostenkontrolle: Alles in einem Preis - außer Tanken- Einzigartig und fair: Wer weniger fährt, zahlt auch weniger- Entspannter leben und fahren: Keine langfristige Verpflichtung Das Netflix für die Straße - so wird Auto-Abo gerne bezeichnet. Doch genau wie bei Streaming-Diensten lohnt es sich auch beim Auto-Abo-Angebot genau hinzuschauen. Denn Abos machen das Leben leichter, die Monatsraten sind fix und man kann jederzeit kündigen. Doch es gibt erhebliche Unterschiede. Für wen ist ein Auto-Abo eigentlich interessant und wie grenzen sich die Anbieter voneinander ab?"Kurzfristig verfügbare und maximal flexible Mobilität ist aktuell gefragter denn je und diese gibt es bei ViveLaCar mit nur wenigen Klicks", so Mathias R. Albert, CEO und Gründer von ViveLaCar. Das Angebot nutzen immer mehr Abonnenten und die inzwischen 50 Mitarbeitenden haben alle Hände voll zu tun. Die Gründe, warum man sich für ein Auto-Abo entscheidet, sind so vielfältig wie das Angebot. "Es gibt sicher viele Abonnenten, die aktuell nicht mit den Öffis fahren möchten, andere brauchen vorübergehend ein Auto für ein Projekt oder es gibt Nachwuchs in der Familie und wieder andere wechseln den Job oder die Stadt und wollen erst einmal schauen wie es läuft, bevor sie sich wieder ein Auto kaufen oder längerfristig leasen", weiß der Gründer. "Aber auch Schwierigkeiten bei der Finanzierung eines neuen Fahrzeugs oder aber das hohe Reparaturrisiko beim Kauf von einem älteren Gebrauchtwagen lassen viele Menschen sich heute für ein Auto-Abo entscheiden", so Albert weiter.Nicht überall, wo Auto-Abo draufsteht, ist auch Auto Abo-drinBei der Definition von Auto-Abo setzt man in Stuttgart die Messlatte hoch an: "Ein echtes Auto-Abo erfüllt vier Voraussetzungen: Es gibt eine große Auswahl sofort verfügbarer Fahrzeuge für jeden Geschmack und Geldbeutel. Die Abonnenten müssen die Laufzeit nicht beim Abo-Beginn festlegen. Die gebuchte Kilometerleistung kann angepasst werden und es gibt keine versteckten Kosten", erklärt Co-Gründerin Florine von Caprivi. Diese Voraussetzungen erfüllt ausschließlich ViveLaCar. "Aktuell bieten wir über 300 verschiedene Modelle von 22 Marken an - und das Fahrzeug kann direkt beim regionalen Autohaus abgeholt oder auf Wunsch auch bis vor die Haustüre geliefert werden."Binnen weniger Minuten hat man sein Wunschauto gefunden und online gebucht. Dies geschieht genauso papierlos wie das Abholen beim Händler oder die Lieferung. Für Abo-Anfrage und Buchung reichen ein in Deutschland gültiger Führerschein sowie eine feste Wohnadresse in Deutschland. Bezahlt wird mit einer übersichtlichen Alles-Inklusive-Abo-Rate im Monat. Lediglich das Tanken oder der Strom für die Batterie bei Elektroautos kommen hinzu. Die Höhe der Rate bestimmt der Abonnent selbst mit, denn nur bei ViveLaCar gibt es sechs verschiedene Pakete von 200 bis 2.500 Kilometer (XS bis XXL), die kostenlos monatlich gewechselt werden können. Reisen ins Ausland steht nichts im Wege. Die Versicherung deckt Urlaub in EU-Mitgliedsstaaten ab. "Wer weniger fährt, zahlt auch weniger und das kommt am Ende dem Geldbeutel unserer Abonnenten und der Umwelt zugute", sagt Florine von Caprivi.Volle Kostenkontrolle im AboLaut einer Erhebung des Vergleichsportals Check24 unter Kunden, die im Jahr 2019 eine Kfz-Versicherung gewechselt haben, legt der Deutsche im Durchschnitt 11.733 Kilometer pro Jahr mit dem Auto zurück. Dieser Trend spiegelt sich in den Buchungen von ViveLaCar wider. Mehr als 40 Prozent der Abonnenten entscheiden sich für die Kilometerpakete M (800 Kilometer) oder L (1.250 Kilometer). Ganz gleich welches Kilometerpaket - bei ViveLaCar bleiben die Abonnenten flexibel und entspannt.Den Überblick behalten: Mit dem Auto-Abo spart man Zeit und GeldKfz-Versicherung, Wartung, Finanzierung, Kauf, Datenschutzerklärungen des Händlers, Herstellers und des Finanzpartners: Bis zu zehn Verträge sind mit dem Erwerb oder Leasing eines Fahrzeugs und den Folgekosten verbunden. Da fällt es oft schwer, den Überblick über die Kosten zu behalten. Versicherungen werden viertel- oder halbjährlich abgebucht, die Raten für das Leasing oder die Finanzierung monatlich, die Kfz-Steuer jährlich. Hinzu kommen Kosten für Wartung und Verschleiß sowie saisonbedingte Bereifung. All das hat ViveLaCar bereits in die Auto-Abo-Rate einkalkuliert und für die Abonnenten optimiert.ViveLaCar ist günstiger als Kauf oder LeasingDies schlägt sich in attraktiven Abo-Raten nieder: Stellt man die Gesamtkosten für ein Fahrzeug ("Total Cost of Ownership") denen eines Abos gegenüber, ergeben sich fast immer günstigere Bedingungen für die Abonnenten. Gemäß dem kostenlosen ADAC-Autokostenrechner* liegen die monatlichen Kosten für beispielsweise einen VW T-Roc abzüglich Betriebskosten bei 640 Euro. Ein vergleichbares Fahrzeug kostet im Abonnement von ViveLaCar im adäquaten Kilometer-Paket L (1.250 km) nur 580 Euro. Ersparnis: über 700 Euro in zwölf Monaten. Ein Ford Focus Active kostet im ViveLaCar-Abo aktuell 495 Euro. Damit liegt das kompakte Crossover-Modell knapp 100 Euro monatlich unter den vom ADAC errechneten Fixkosten abzüglich Betriebsstoffe. So lassen sich über das Jahr rund 1.200 Euro einsparen. Zusätzlich zur Ersparnis kommt das gute Gefühl, sich ausschließlich ums Autofahren kümmern zu müssen. Kleinwagen oder Limousine, Van oder SUV, Benziner, Diesel, Hybrid oder Elektro - Marke und Modell bestimmt der Abonnent. Ja selbst die Ausstattung des gewünschten Fahrzeugs steht bei der Buchung fest. Mit ViveLaCar gibt's keine Überraschungen bei der Übernahme."Immer mehr Menschen und Unternehmen wollen ein eigenes Auto und dabei flexibel bleiben", bilanziert Auto-Abo-Pionier Mathias R. Albert. "Mindestens einmal im Leben ist daher ein Auto von ViveLaCar die richtige Entscheidung."Über ViveLaCar:Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart und verbindet erstmals das Angebot an attraktiven Bestandsfahrzeugen beim Marken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo für Endkunden. Der gesamte Ablauf ist digitalisiert und ermöglicht eine für Händler und Abonnenten einfache, transparente und sichere Abwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf der Plattform www.ViveLaCar.com (http://www.ViveLaCar.com) auf ein breites Angebot an aktuellen Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden, zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit einer sofortigen Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietet ViveLaCar.com den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließt damit die Lücke zwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing und übernimmt alle notwendigen Operations.Abdruck honorarfrei * Beleg erbeten*ADAC-Autokostenrechner: https://www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/autokosten/autokosten-rechner/default.aspxHinweis an die Redaktionen:Weiteres Material sowie Footage steht Ihnen unter: www.vivelacar.com/contact/presse#download (http://www.vivelacar.com/contact/presse#download) zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:ViveLaCar GmbH, Zettachring 10, D-70567 StuttgartAnsprechpartner: Stephan Lützenkirchen, Tel: +49/711/25273012, E-Mail: stephan.luetzenkirchen@vivelacar.comMediaTel Kommunikation & PR, Haldenweg 2, D-72505 KrauchenwiesAnsprechpartner: Peter Hintze, Tel. +49/7576/9616-12, E-Mail: hintze@mediatel.bizOriginal-Content von: ViveLaCar GmbH, übermittelt durch news aktuell