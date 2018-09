Immer dünnere Luft für konventionelle Antriebstechnologien / Drohende Diesel-Fahrverbote und Pläne für schärfere CO2-Grenzwerte machen Gasantriebe noch attraktiver

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Durch immer strengere Grenzwerte fürLuftschadstoffe und CO2 werden Benzin- und Dieselfahrzeuge fürVerbraucher zunehmend an Reiz verlieren, erklärt der Deutsche VerbandFlüssiggas e.V. (DVFG) anlässlich des Urteils des VerwaltungsgerichtsWiesbaden zum Diesel-Fahrverbot und der Pläne auf EU-Ebene, dieCO2-Grenzwerte zu verschärfen."Was viele Autofahrer beim Kauf eines Fahrzeugs fürselbstverständlich halten, werden konventionelle Antriebe schon inabsehbarer Zeit nicht mehr garantieren können: freie Fahrt auch inden Innenstädten", erklärt der Vorsitzende des DVFG Rainer Scharr.Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, der zufolgeFrankfurt am Main nun ein Diesel-Fahrverbot für eine Verbesserung derLuftqualität einführen muss, sei ein klares Signal. Hinzu komme deraktuelle Vorstoß des Umweltausschusses im Europäischen Parlament, denCO2-Ausstoß von Neufahrzeugen bis 2030 noch drastischer - nämlich um45 Prozent statt der zunächst vorgesehenen 30 - zu senken. "DieBedeutung emissionsarmer Alternativen wie Autogas wird angesichtsdieser Entwicklungen noch einmal deutlich steigen", zeigt sich Scharrüberzeugt.Der Stickoxid-Ausstoß fällt bei Autogas-Pkw bis zu 51mal niedrigeraus als bei Diesel-Fahrzeugen. Feinstaub-Partikel lassen sich imVergleich zu Benzin-Pkw mit Autogas sogar um bis zu 99 Prozentreduzieren. Fahrverbote müssen Autogas-Fahrer somit nicht fürchten,betont Scharr. Die CO2-Emissionen seien zudem um 21 Prozent geringerals bei fossilen Benzin-Kraftstoffen und um 23 Prozent geringer alsbei fossilen Diesel-Kraftstoffen. Ein ausschlaggebendes Argumentbleibe auch die schon heute breite Verfügbarkeit an über 7.100Autogas-Tankstellen, so der DVFG-Vorsitzende.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell