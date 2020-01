Immer ein Gewinn: Modernes Kaminfeuer unterstützt die Heizung

Frankfurt am Main (ots) - Der Klimaschutzplan der Bundesregierung sieht vor,dass Deutschland bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral wird. Ein wichtigerBaustein hierfür ist die private Wärmeerzeugung. Viele fordern ein schnellesEnde alter Technologien wie fossile Öl- und Gasheizungen. Doch ein kompletterAustausch geht ins Geld. Hier bietet sich eine schrittweise Modernisierung an,wobei das heimische Kaminfeuer das vorhandene Heizungssystem unterstützt. Daraufweist der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. hin.Während ein kompletter Austausch der Anlage zeit- und kostenintensiver ist,stellt die Ergänzung eine schnelle und verhältnismäßig günstige Sofortmaßnahmedar. Zum einen heizen moderne Feuerstätten dank fortschrittlicherVerbrennungstechnik effizient und schadstoffarm. Zum anderen helfen Pelletöfen,Heizkamine, Kamin- und Kachelöfen den Verbrauch fossiler Energien zu reduzieren.Dabei können sie überall dort angeschlossen werden, wo ein freier, geeigneterSchornsteinzug vorhanden ist. Sollte die alte Öl- oder Gasheizung zu einemspäteren Zeitpunkt stillgelegt werden, besteht die Möglichkeit, die Holzfeuerungmit Solarzellen oder einer Wärmepumpe zu kombinieren und dadurch komplettregenerativ zu heizen.Holzscheite und Pellets: Brennstoffe aus DeutschlandBeim Blick auf den Heizwert ergibt sich, dass ein Raummeter Laubholz - direktaus dem Wald und in Abhängigkeit zur Baumart - gegenüber dem aktuellenLiterpreis für Heizöl rund 70 Prozent günstiger ist. Zwar muss das Holz dafürnoch gesägt, gehackt und gelagert werden. Doch lassen sich die Brennstoffkostenso massiv senken. Ähnlich verhält es sich mit Pellets. Hergestellt aus Sägemehlund Spänen der holzverarbeitenden Industrie bieten sie seit zehn Jahren einstabiles Preisniveau. Dabei hat eine Tonne Pellets den Energiegehalt von ca. 480Litern Öl und kostet im Vergleich gut ein Viertel weniger.Daneben punkten Scheite und Pellets durch ihre Ökowerte: Bei der Verbrennung vonHolz wird grundsätzlich nur so viel Kohlenstoffdioxid (CO2) freigesetzt, wie derBaum während seines Wachstums aufgenommen hat und bei der natürlichen Zersetzungim Wald auch wieder abgeben würde. Somit wird das Klima nicht zusätzlich durchdas Treibhausgas CO2 belastet. Als regionaler Brennstoff aus Deutschlandentfallen zudem lange Transportwege und teure Importe. Ein Gewinn für dieUmwelt, die Haushaltskasse und die eigene Klimabilanz. Und obendrein sorgt dasprasselnde Feuer für eine besonders gemütliche Wohnatmosphäre und ein angenehmesRaumklima. Mehr Informationen über das Heizen mit modernen Feuerstätten unterwww.ratgeber-ofen.de.Pressekontakt:Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Dipl.-Volkswirt Robert HildReferent Politik und WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: hild@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60093/4496868OTS: HKIOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell