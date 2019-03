Immer Ärger mit den Faszien / Rückenschmerzen ganzheitlich lindern: Dahinter steckt häufig eine Übersäuerung (FOTO)

Finanztrends Video zu



Ismaning (ots) -Ein gemeinsamer Einkaufsbummel - das hatten Silke O. und ihreMutter schon ewig nicht mehr geschafft. Arm in Arm schlenderten siedurch die Fußgängerzone und beschlossen, sich bei einer Tasse Kaffeeetwas auszuruhen. Ächzend stellte Silke ihre Taschen ab und schobsich auf den Stuhl. Ihre Mutter sah sie sorgenvoll an: "Hast duwieder Rückenschmerzen?" "Ja, ich bin völlig verspannt", gab die32-Jährige zu. "Aber im Moment mache ich viele Überstunden; ich sitzefast pausenlos am Schreibtisch. Ich schaffe es nicht einmal zu meinerFasziengymnastik am Dienstagabend. Andererseits hat sie bisher auchnicht viel gebracht." "Darf ich Dir einen Rat geben?", setzte dieMutter, von Beruf Apothekerin, vorsichtig an: "Ich denke, einmal proWoche Gymnastik genügt einfach nicht. Du musst das Problemganzheitlich angehen!"Und sie erzählte, dass sie sich intensiv mit dem ThemaRückenschmerzen auseinandergesetzt hatte, als sie etwa so alt war wieSilke heute. "Damals war ich sehr gestresst, weil ihr Kinder nochklein wart, ich oft länger als geplant in der Apotheke arbeitenmusste und dazu der ganze Haushalt an mir hing. Du erinnerst dichsicher noch, wie oft mir das Kreuz weh tat. Bis ich darauf kam, wiegut mir Entsäuern hilft!"Als Pharmazeutin wusste sie, dass neben einer einseitigenErnährung auch Stress und Bewegungsmangel eine Übersäuerung fördern.Überschüssige Säure lagert sich dann im Bindegewebe ab, das starr undunbeweglich wird. "Heute spricht man von verklebten Faszien, aber dasist eigentlich nur ein neuer Begriff für Säurestarre, einaltbekanntes Problem, das die Naturheilkunde schon lange im Fokushat." Die Folge sind häufig Muskel- und Gelenkbeschwerden. "Mit demThema Übersäuerung beschäftigten sich zwei Wissenschaftler schon vormehr als 80 Jahren", erzählte sie weiter. "Sie entwickelten einPräparat mit basischen Mineralstoffen namens Basica, dasüberschüssige Säure neutralisieren kann. Das ließ sich in Studienzeigen. Heute noch ist die Entsäuerung ein unverzichtbarerBestandteil der naturheilkundlichen Therapie, nicht nur beiRückenschmerzen", betonte sie. Und sie empfahl ihrer Tochter, ihrenSäure-Basen-Haushalt wieder ins Lot zu bringen, indem sie dasBasenpräparat mindestens acht Wochen lang jeden Tag einnimmt. "Damitpackst du das Problem an der Wurzel!", versprach sie."Aber ich habe doch seit kurzem eine Laktose-Intoleranz",entgegnete Silke. "Kann ich es trotzdem nutzen?" "Ja", antworteteihre Mutter. "Mit Basica Vital pur gibt es ein Produkt, das frei vonZusatzstoffen ist. Es enthält wirklich nur die Mineralstoffe selbst.""Und wie sieht es mit der Ernährung aus? Wie kann ich den Erfolg derEntsäuerung unterstützen?" "Du isst ja eh schon gerne Salat, das isthilfreich", betonte die Mutter. Denn Salat, Gemüse und Obst sindbasisch und sollten in der täglichen Ernährung überwiegen. Die Mengean Säurebildnern wie Fleisch, Getreide und Käse sollte man dagegenreduzieren. "Na, dann weiß ich, was wir nachher zu Mittag essen",grinste Silke und fügte beschwingt hinzu: "Aber lass uns vorher beider Apotheke vorbeigehen - ich will noch heute mit der Entsäuerunganfangen."KurzversionImmer Ärger mit den Faszien:Verklebte Faszien? Rückenschmerzen ganzheitlich behandelnFür Verspannungen und Rückenschmerzen werden oftFunktionsstörungen der Faszien, ein Bestandteil des Bindegewebes,verantwortlich gemacht. Schon im letzten Jahrhundert war bekannt,dass das Problem im Bindegewebe sitzt. Damals sprach man vonSäurestarre - aus der Erkenntnis heraus, dass zu den Ursachen eineÜbersäuerung zählt. Dann genügen Bewegung und Gymnastik nicht: Eineganzheitliche Behandlung umfasst auch eine Entsäuerung, die denSäure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht bringt. Mit basischenMineralstoffen wie Basica Vital pur (Apotheke) lässt sichüberschüssige Säure gezielt abbauen. Sinnvoll ist eine kurmäßigeAnwendung über acht bis zwölf Wochen.Ganzheitlich entsäuern - die wichtigsten TippsDiese Tipps helfen, den Erfolg einer Entsäuerung mit Basica zuunterstützen:1. Achten Sie auf eine basische Ernährung. Mindestens die Hälfteeiner Mahlzeit sollte aus Salat, Gemüse und Obst bestehen. AufSäurebildner wie Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Brot und Backwarenbrauchen Sie nicht komplett zu verzichten. Es genügt, deren Menge zureduzieren.2. Trinken Sie täglich mindestens zwei Liter. Damit unterstützenSie die Ausscheidung von Säure über die Nieren. Ideal sindMineralwasser oder Kräutertees sowie Fruchtsäfte, weil diese basischwirken.3. Bewegung bringt den Stoffwechsel in Schwung und hilft demKörper, überschüssige Säure auszuscheiden. Es ist sinnvoll, einmaltäglich ins Schwitzen zu kommen!4. Versuchen Sie, Stress zu reduzieren, denn er fördert eineÜbersäuerung. Bewährt haben sich dafür Entspannungsübungen wie Yoga,autogenes Training oder Atemübungen. 