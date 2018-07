Immedia: Reagiert die Aktie?

Für die Aktie Immedia aus dem Segment "Rundfunk" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 24.07.2018 ein Kurs von 24 GBP geführt.Immedia haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Immedia-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Immedia-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Immedia vor. Unterm Strich erhält Immedia somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

