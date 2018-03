Imkerbetriebe hoffen auf baldigen Temperaturanstieg / Bisher geht es Bienen gut (FOTO)

Wachtberg (ots) -"Wie die Bienenvölker in Deutschland in die neue Saison startenwerden, können wir bisher noch nicht genau abschätzen", sagt dieGeschäftsführerin des Deutschen Imkerbundes e. V. (D.I.B.), BarbaraLöwer, dem rund 115.000 Imkerinnen und Imker angehören.Das liegt vor allem am Wetter. Denn die lang anhaltenden kaltenTemperaturen haben die Bienen gezwungen, im Stock zu bleiben. Esherrscht also bisher kaum Flugbetrieb an den Bienenstöcken. Das hatden darin lebenden Völkern bis jetzt aber nicht geschadet. Jedoch warder Futterverbrauch in den ersten Monaten des Jahres sehr hoch, wiedas Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen (FBI) aufgrund seinerelektronischen Aufzeichnungen an 230 Messstellen in Deutschlandmeldet.Deshalb sind die Vorräte nun knapp und die Imkereien hoffen, dasses bald mit den Temperaturen aufwärts geht, damit die Bienenausfliegen können, um die ersten blühenden Angebote von Weiden undFrühjahrsblühern zu nutzen.Das FBI wird im April seine jährliche anonymeImker-Online-Befragung starten, um die Winterverluste bei Honigbienengenau zu klären. Dr. Christoph Otten, Leiter des FBI, rechnet im Maimit konkreten Ergebnissen."Anhand der Herbstprognosen 2017 ist zwar davon auszugehen, dasses in diesem Jahr zu geringeren Verlusten als im letzten Winterkommen wird", meint Löwer. "Jedoch sprechen wir über einen sehrkomplexen Sachverhalt. Denn viele Faktoren können auf dieÜberwinterung Einfluss nehmen. Deshalb gilt es abzuwarten, bis unsereImkerinnen und Imker die ersten genauen Durchsichten der Völkervornehmen können."Was sich aber bereits jetzt abzeichnet: Mit den Imkerzahlen wirdes wohl auch in diesem Jahr weiter nach oben gehen. Denn bundesweitsind die Anfängerkurse, die meist in diesem Monat begonnen haben, sostark nachgefragt, dass nicht alle Interessenten einen Platz bekommenkönnen. Löwer: "Wir freuen uns natürlich über den nun bereits seitelf Jahren anhaltenden positiven Trend. Jedoch stellt der Imkerboomviele unserer Vereine auf eine harte Belastungsprobe. Denn um Bienenhalten zu können, ist es nicht mit der Teilnahme an einem Imkerkursgetan. Die Anfänger müssen meist über mehrere Jahre von denFachleuten im Verein weiter betreut werden."Ziel des D.I.B. ist es vor allem, die ungleiche Entwicklung vonImkereien in Städten und auf dem Land wieder ins Gleichgewicht zubringen. Dazu müssen in erster Linie die Lebens- undNahrungsbedingungen von Honig-, aber auch Wildbienen, besonders inländlichen Bereichen verbessert werden.Löwer: "Wir hoffen dazu, unsere konkreten Vorschläge mit der neuenBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in einem Gespräch baldvorlegen zu können."Pressekontakt:Petra Friedrich, Tel. 0228/9329218 o. 0163/2732547,dib.presse@t-online.deOriginal-Content von: Deutscher Imkerbund e. V., übermittelt durch news aktuell