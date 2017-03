Imker erwarten hohe Völkerverluste bei Honigbienen / Internationale Bienenkonferenz in Berlin beleuchtet einige der Ursachen

Wachtberg (ots) - Es ist nicht nur ein deutsches Problem, sondernein europaweites: Immer wieder sterben zu viele Bienenvölker imWinter. Warum es besonders in den letzten Jahrzehnten immer häufigervorkommt, dass die Sterberate über dem "Normalmaß" von zehn Prozentliegt, damit beschäftigen sich nicht nur in DeutschlandWissenschaftler intensiv. Hierzulande war man schon 2004 Vorreiterfür ein heute in ganz Europa laufendes Monitoring-Projekt. Damalswurde beschlossen, die Ursachen der periodisch auftretendenÜberwinterungsverluste systematisch in einer solchen Untersuchungaufzuklären, die in ihrer Dimension einzigartig ist. Ziel war undist, eine fundierte Ursachenforschung zu betreiben und Spekulationenüber mögliche Auslösefaktoren mit gesicherten Erkenntnissen zubegegnen. Neun deutsche bienenwissenschaftliche Institute führen dasvon Bund und Ländern getragene Projekt "Debimo" durch. SämtlicheDaten werden vor Ort von Imkern erhoben und sichern damit einenpraxisorientierten Ansatz. Erstmalig in der Forschungsgeschichtewurde so eine flächendeckende und repräsentative Untersuchung zu denVölkerverlusten bei Bienen möglich.Viele Ursachen - ein ErgebnisDurch die gesammelten Erkenntnisse weiß man heute, dass vieleFaktoren die Bienengesundheit beeinflussen. Bereits der Verlauf desBienenjahres ist entscheidend, wie die Völker durch dendarauffolgenden Winter kommen.Ein fehlendes und abwechslungsreiches Nahrungsangebot besonders imSpätsommer bis zum Herbst, Einflüsse durch chemischen Pflanzenschutzsowie veränderte klimatische Bedingungen spielen dabei eine wichtigeRolle. Hinzu kommt, dass heute alle Bienenvölker von der Varroamilbebefallen sind. Diese ist gleichzeitig Überträger vonVirenerkrankungen wie dem Flügeldeformationsvirus (DWV) oder demAkuten Bienen Paralyse Virus (ABPV). Umso höher die Varroa-Belastung,umso höher auch der Virendruck."Nach einer guten Überwinterung 2015/2016 in Deutschland mit sehrgeringen Verlusten, müssen wir uns nach diesem Winter leider auf einsehr schlechtes Ergebnis einstellen", sagt die Geschäftsführerin desDeutschen Imkerbundes e.V. (D.I.B.), Barbara Löwer. "Uns liegenbereits Meldungen vieler Imkerinnen und Imker vor, die über bis zu50-prozentige Verluste klagen."Das bestätigt, was sich bereits im Herbst 2016 abgezeichnet hat.Die Bienenwissenschaftler prognostizierten damals nach einer Umfrage,an der sich 9.000 Imkereien beteiligten, zu erwartende Verluste inHöhe von 15 bis 20 Prozent.Gestern hat das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen seine neueUmfrage gestartet.(http://deutscherimkerbund.de/182-Verbandsmitteilungen)Diese wird dann letztendlich klären, wie viele Völker tatsächlichgestorben sind und wie sich diese Verluste regional verteilen. Da dieErhebung auf eine möglichst breite Datenbasis gestellt werden soll,ist vor Ende April nicht mit konkreten Ergebnissen zu rechnen.Verluste nicht nur für BienenSollten sich die Herbstprognosen bestätigen, wäre dies aufDeutschland bezogen ein Verlust von bis zu 170.000 Bienenvölkern, dieim Frühjahr zur Bestäubung vieler Kultur- und Wildpflanzen nicht zurVerfügung stehen würden. "Zum einen spielen Honigbienen als Bestäuberbesonders im Frühjahr für die Landwirtschaft und den Obstbau eineimmens wichtige Rolle. Fehlen Honigbienen, so werden Raps undObstkulturen unzureichend bestäubt. Dies wird sich sowohl auf dieQuantität als auch Qualität der Erträge auswirken. Zum anderenkönnten die hohen Verluste Einfluss auf die Frühjahrsernte bei Honighaben. Und das spürt dann der Verbraucher, der deutschen Honig kaufenwill", weiß Löwer.Intensiver Austausch wichtigAus den bisherigen Erkenntnissen hat man, was die Varroa betrifft,gute Lösungsansätze in ausgereiften Behandlungskonzepten gefunden,die jedoch aufgrund klimatischer Veränderungen nicht immer wirksameingesetzt werden können."Was die übrigen Ursachen wie Nahrungsmangel, Pflanzenschutz undKlimaveränderungen betrifft, sehe ich für uns Imker keine Chance,alleine eine Lösung zu finden. Hier besteht einegesamtgesellschaftliche Verantwortung, zu der vor allem dieKommunikation und der Wissensaustausch zwischen allen Beteiligtengehört", so Löwer.Der D.I.B. hat daher die neueste Initiative des Bundesministeriumsfür Ernährung und Landwirtschaft sehr begrüßt und unterstützt: DenInternationalen Kongress in Berlin zu diesem Thema. Am 28./29. März
werden Referenten aus dem In- und Ausland in den drei Themenblöcken
"Pathogene und Klima", "Biodiversität und Ernährung" sowie
"Pflanzenschutzmittel" Gefahren für die Bienengesundheit beleuchten.
Ein "Get together" am 28. März soll außerdem den Austausch zwischen
Teilnehmern und Referenten ermöglichen. Alle Informationen zum
Kongress findet man unter http://deutscherimkerbund.de/321-Veranstaltungen_Internationale_Bienenkonferenz.
Löwer: "Die Globalisierung hat schon längst auch in der Imkerei
Einzug gehalten. Das zeigen z. B. die eingeschleppten Parasiten nur
zu deutlich. Daher begrüßen wir den Ansatz dieser Konferenz und die
Möglichkeit für unsere Imkerinnen und Imker, das Thema international
zu diskutieren. Ich hoffe, das viele die Möglichkeit nutzen."