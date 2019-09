Leipzig (ots) - Acht Monate nach Unterzeichnung des Kaufvertrageszwischen der CG Group und der Imfarr Beteiligungs GmbH, wurde derLeipzig 416 GmbH, als 100% Tochterfirma von Imfarr, am 24.9.2019 imRahmen einer Pressekonferenz die Übertragung der Vorhabenträgerschaftdes Quartierentwicklungsprojektes "Leipzig 416 - EutritzscherFreiladebahnhof" von der Stadt Leipzig angekündigt.Imfarr ist ein Familienunternehmen aus Wien, das seit 2007 alsImmobilen- und Projektentwickler in Deutschland und Österreich tätigist.Familienoberhaupt Nematollah Farrokhnia: "Wir haben in den letztenMonaten intensiv mit der Stadt Leipzig zusammengearbeitet und alleMaßnahmen vorbereitet, damit es nun zu diesem Wechsel in derVorhabenträgerschaft kommen kann. Wir danken der Stadt Leipzig, allenvoran Oberbürgermeister Burkhard Jung, Baubürgermeisterin DorotheeDubrau und ihrem professionellen Team für die gute Zusammenarbeit."Die Firma Imfarr hat das bereits vom Vorbesitzer engagiertePlanungsteam übernommen und beschäftigt 23, mehrheitlich lokaleUnternehmen, die bereits seit bis zu 3 Jahren an dem Projektgearbeitet haben, weiter. Zusätzlich steht mit der Firma "STRABAG"eines der größten und professionellsten Bauunternehmen Europas demProjekt beratend und begleitend zur Seite. Damit ist sichergestellt,dass alle Kapazitäten vorhanden sind, um diese wichtigeQuartiersentwicklung für Leipzig rasch voranzutreiben.Insgesamt werden im Rahmen der Quartiersentwicklung 2.200Wohnungen, zusätzlich 700 preisgebundene Wohnungen, 330 Kitaplätze, 2Schulen, über 100.000 m2 Gewerbeflächen und knapp 6 Hektar Parks undGrünflächen entstehen.Nematollah Farrokhnia: "Wir glauben an Leipzig. Und: wir sindgekommen um zu bleiben."Weitere Informationen und Rückfragen:VIB International Strategy GroupIrina Boryayevaboryayeva@vib-strategy.de+49 30 810 5888 12Original-Content von: VIB International Strategy GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell