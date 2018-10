Imerys Carbonates EMEA kündigt Preiserhöhung für sein Calciumcarbonat-Portfolio an

Paris (ots/PRNewswire) - Imerys Carbonates EMEA kündigtPreiserhöhungen für sein Calciumcarbonat-Portfolio für Papier, Kartonund Spezialanwendungen wie Farben und Lacke, Polymere, Klebstoffe undDichtungsmaterialien usw. an.Die Preiserhöhungen treten am 1. Januar 2019 in Kraft undunterliegen den Bestimmungen der individuellen Verträge undAbsprachen. Die Preiserhöhung wird je nach Produktgrad, Verpackungund Auslieferungsbedingungen im Allgemeinen zwischen 4 % und 8 %betragen.Imerys Carbonates EMEA reagiert damit auf die kontinuierlichsteigenden Kosten im Zusammenhang mit Energie wie die kontinuierlichePreissteigerung für sämtliche Energieformen (Benzin, Gas,Elektrizität); Rohstoffe und Chemikalien; Verpackung und Transportaufgrund des Mangels an LKW-Fahren, der Erhöhung der Mautgebühren ineinigen Ländern und der höheren Benzinkosten. Obwohl ImerysCarbonates EMEA stets daran arbeitet, seine Prozesse zu verbessern,Effizienzprogramme zu kaufen und die Lieferkette zu optimieren,können durch diese Maßnahmen die deutlichen Preissteigerungen für2019 nicht vollständig aufgefangen werden.Imerys Carbonates EMEA investiert weiterhin in seine Geschäft, umbeste Produktqualität und Dienstleistungen, eine effizienteLieferkette und eine kontinuierliche Weiterentwicklung zugarantieren, damit den Kundenbedürfnissen auch in Zukunft aufnachhaltige Weise nachgekommen werden kann. Unser Ziel bleibt es,unseren Kunden kostengünstige Lösungen mit Mehrwert zu bieten.Das Verkaufsteam von Imerys Carbonates EMEA wird in den nächstenWochen alle Kunden kontaktieren, und Details zu den Preiserhöhungenmitteilen. Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit direkt vonIhrem Account-Manager.Ansprechpartner für Medien:Catherine Multrier32 4 379 98 29carbonatescs.emea@imerys.comOriginal-Content von: Imerys Carbonates, übermittelt durch news aktuell