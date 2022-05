Imerys Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Für die Aktie Imerys aus dem Segment "Baumaterialien" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 12.05.2022, 06:00 Uhr, ein Kurs von 33.9 EUR geführt.

Imerys haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Imerys nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Baumaterialien. Der Unterschied beträgt 0,31 Prozentpunkte (3,07 % gegenüber 2,76 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Imerys. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,63. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Imerys zahlt die Börse 27,63 Euro. Dies sind 35 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Baumaterialien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 42,2. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

