Imax-Aktien: Warum sie heute höher notieren!

Di eImax Corp (NYSE:IMAX) notiert am Montag höher, da “Shang-Chi” an den Kinokassen weiterhin gut läuft und The Walt Disney Co (NYSE:DIS) angekündigt hat, die restlichen Filme des Jahres 2021 ausschließlich in Kinos zu zeigen.

"Shang-Chi" hat in 4.300 Kinos 35 Millionen Dollar eingespielt. Nach dem Erfolg von "Shang-Chi" kündigte Disney an, die restlichen Filme für den Rest des Jahres nur noch



