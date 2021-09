Imax-Aktien: Größte Leinwand mit James-Bond-Film eröffnet!

Weitere Suchergebnisse zu "IMAX":

Überblick Die(NYSE:IMAX) und die Lochmann Filmtheaterbetriebe planen, am 30. September im Traumpalast Multiplex in Leonberg, Deutschland, die weltweit größte Imax-Leinwand zu eröffnen. Es ist das achte Kino für Imax in Deutschland. Mit einer Höhe von 21,03 Metern und einer Breite von 38,16 Metern – breiter als ein 737-Flugzeug von(NYSE:BA) – wird die Leinwand mit dem neuesten James-Bond-Film "No Time ...