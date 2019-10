Imagefilm aus Ulm: Nazis - (K)Ein Teil der Gesellschaft

Ulm (ots) - Ein Arzt behandelt das Kind eines bekennenden Nazis, dieser trägteine "schwarze Sonne" im Nacken. Der Arzt zeigt sich empathisch der seelischenBelastung des Vaters gegenüber. Der Vater und sein Kind verlassen dasKrankenhaus.So simpel sind die Rahmenbedingungen, die die Stadt Ulm in einer ersten Reaktionals "Mutige Auseinandersetzung mit einem tabuisierten Thema" bezeichnet. Siebezeichnet das "Umdenken des Neonazis" als "Kernaussage in dieser Szene".Was aber sehen wir? Einen Arzt der ein Kind behandelt, ungeachtet der Ideologiedes Vaters. Einen Arzt der auf eine Hilfe suchende, stark belastete Personeingeht. Wir sehen keine Person die sich ändert, wir sehen keinenRechtsextremen, der - ein Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre später - ein anderer Menschist. Der nun im privaten Umfeld mit dem "Muslim" zusammen sitzt oder sich vonder rradikalen Szene gelöst hätte und dies ebenso deutlich durch eine Cover-UpTätowierung zur Schau stellt.Das ist KEINE kritische Auseinandersetzung mit einem "tabuisierten Thema", dasist überhaupt keine Auseinandersetzung mit dem Thema sondern einenormalisierende Darstellung eines rechtsextremen Menschen in einer emotionalenAusnahmesituation.Wir möchten an das Leben eines realen Arztes in der Zeit desNationalsozialismus, der seit 1891 in Ulm praktizierte erinnern."Dr. Ludwig Hecht (* 14. Oktober 1866) war praktischer und Armenarzt bis ihm vonden Nationalsozialisten die Approbation entzogen wurde. Über das Ghettohaus inder Ensingerstr. 3 und das jüdische Altersheim im Oberstotzinger Schloss kam eram 22. 8. 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt, wo er am 21. Januar1943 an Unterernährung starb." [1]Ein Arzt, der auch für die ärmsten Ulms einstand, wurde deportiert und ermordet.Dass die Stadt Ulm, oder die Produktionsfirma absichtlich geschichtsvergessenentschieden hat wollen wir uns nicht vorstellen. Wir sind jedoch erschrockendarüber, dass eine derartige unkritische Auseinandersetzung, ein "Darstellenbekennender Nazis" als normaler, akzeptierter und am Ende sogar angesehener(siehe die lächelnde Nonne) Teil der Gesellschaft in Ulm dargestellt wird.Jegliche Kritik daran wird weiterhin schlichtweg ignoriert oder als"Empörungsgesellschaft" bezeichnet. Das haben die Opfer rechter Übergriffe nichtverdient."Hier ist keine Expertenkomission sondern ein klarer Standpunkt gefragt. Dass inder Stadt der Geschwister Scholl, ernsthaft darüber diskutiert werden muss, obrechtsextreme Symbole in einen Imagefilm passen, ist unfassbar.", schließt AnjaHirschel.Quellen:[1] http://stolpersteine-fuer-ulm.de/familie/ehepaar-hecht/Pressekontakt:Anja HirschelStadträtin in UlmE-Mail: anja@hirschel.infoAlexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell