Imagefilm zu Düsseldorfer Rosenmontagszug mit Wagenbaumeister Jacques Tilly - Kölner Jecken erhalten Einladung zum Zug im Kino (VIDEO)

Düsseldorf (ots) -In knapp drei Wochen, am 27. Februar startet mit demRosenmontagszug der absolute Höhepunkt der Karnevals-Session 2016/17in Düsseldorf. Ab circa 12 Uhr wird sich der kilometerlange Zug mitseinen rund 70 Motto-Wagen, dutzenden Kapellen und Fußgruppen vomneuen Aufstellungsort in Friedrichstadt aus in Bewegung setzen.Mastermind des Zuges und gleichzeitig einer der besten Image-FördererDüsseldorfs ist der Wagenbaumeister Jacques Tilly. Mit ihm alsHauptakteur ist jetzt der Kurzfilm "Der Düsseldorfer Rosenmontagszugund die Wagen von Jacques Tilly" entstanden. Die Düsseldorf Marketing& Tourismus GmbH (DMT) setzt den Film nun aktiv zur Bewerbung desKarnevalshöhepunkts in den Sozialen Medien ein. In Köln lädt einWerbe-Spot im Kino die kölschen Jecken mit einem Augenzwinkern zumDüsseldorfer Rosenmontagszug ein."Jacques Tilly steht mit seinem Team für die humorvolle,weltoffene und kreative Seite Düsseldorfs. Der Wert seinerpolitischen Wagen für die internationale Wahrnehmung derLandeshauptstadt kann kaum überschätzt werden. Der Rosenmontagszugist zweifelsohne der frechste Deutschlands und überragende Werbungfür unsere Stadt. Deshalb war es für uns keine Frage, dass wir genaudiesen USP der Landeshauptstadt jetzt aktiv für die Vermarktung auchmit Bewegtbild nutzen wollen - Online und im Kino. Die BereitschaftJacques Tillys dabei mitzumachen freut uns außerordentlich.", sagtDMT-Geschäftsführer Frank Schrader.Der KurzfilmDer 2:26 Minuten lange Film zeigt zunächst Motive aus derWagenbauhalle in Bilk. Wagenbaumeister Tilly gibt hier Einblicke indie Konzeption und den Bau der farbenfrohen und ausgefallenenMottowagen. Im Folgenden dann zeigt das Video aufwändig mit modernermobiler Krankamera gefilmte Einstellungen des Rosenmontagszuges vom13. März 2016. Zu sehen sind zum Beispiel Impressionen vomJoseph-Beuys-Ufer, aus der Mühlengasse, vom Burg- sowie Marktplatzund natürlich auch von der Königsallee. "Düsseldorf freut sich aufEuch", ist dann schließlich die abschließende Botschaft am Ende desVideos, nachdem auf den Termin des Rosenmontagszuges am 27. Februarhingewiesen wird. Realisiert wurde der Film vom DüsseldorferFilmemacher Steve Antonin, der mit "Die große Narrenfreiheit" zudemeinen Kino-Dokumentarfilm in Spielfilmlänge über Jacques Tillyproduziert hat. Dieser wird in Kürze auch auf DVD veröffentlicht undin den Tourist-Informationen der DMT in der Altstadt und amHauptbahnhof erhältlich sein.Social MediaIn Kooperation mit Steve Antonin sind insgesamt vier kurze Videosentstanden. Diese werden auf dem YouTube-Kanal der DMT unterhttp://bit.ly/2kosGTm eingestellt und zudem auf dem Facebook-Accountwww.facebook.com/VisitDuesseldorf sowie bei Instagram aufwww.instagram.com/visit_duesseldorf/ und bei Twitterwww.twitter.com/visitdusseldorf eingesetzt, um für den begeisterndenHöhepunkt der närrischen Zeit zu werben. Auch aufwww.duesseldorf-tourismus.de/karneval/ wird das Video zu sehen sein.Dort finden sich auch noch zahlreiche weitere Informationen zu denHöhepunkten des Düsseldorfer Karnevals. Neben der deutschen Variantedes Videos wird so auch eine Version mit englischen Untertitelnverfügbar gemacht. Bereits am Wochenende vor der Premiere wurde einkurzer Teaser zum Video als Appetithappen auf dem Facebook-Accountder DMT präsentiert.Einladung an Kölner per Kino-WerbespotEin weiterer 30-sekündiger Werbespot wurde zudem für diekarnevalsbegeisterten Menschen in der anderen Hochburg desRheinischen Karnevals - Köln - gedreht. Vom 9. Februar bis zumAschermittwoch läuft in der Domstadt im Kino ein Werbe-Spot für denRosenmontagszug in Düsseldorf. "'Kütt bei ons zom fiere!' ist hierunsere Botschaft an die Kölner Narren, sich gerne auch einmal unseren'Zoch' anzuschauen, denn der ist schon eine Klasse für sich. WennBrings oder die Höhner mit ihren Hits persönlich die DüsseldorferKarnevalspartys dazu bringen 'Viva Colonia' zu singen, dann laden wirgern auch die anderen Jecken aus Köln herzlich dazu ein, einmal Spaßin Düsseldorf zu haben. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass derZug nicht gefallen sollte - vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus ist manfix wieder am Dom.", so Schrader. "Dass schon einmal Kölner beim Zugin Düsseldorf waren beweist zudem unser Video: bei 1:40 ist füreinige Sekunden eine Kölner Delegation im Bild. Unschwer zu erkennenan der Fahne des 1. FC Köln.", fügt er augenzwinkernd hinzu.Dank an PartnerMöglich gemacht haben den Film das Comitee Düsseldorfer Carneval,ohne das es den Zug nicht geben würde, sowie Jacques Tilly und seinTeam. Der Dank der DMT gilt aber auch der Band Alt Schuss, die ihrenHit der Vorjahressession "Scharf wie Mostert" ohne zu zögernkostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Eine wertvolle Unterstützungfür die richtige Übersetzung des Mottos war Heinrich Spohr. DieGesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 6.000 Euro.Unbeschwert feiern mit dem Hotelpaket der DMTKarnevalsbegeisterte Menschen im In- und Ausland, die wegen desFilms Lust auf den Rosenmontag in Düsseldorf bekommen haben, findennatürlich passende Angebote bei der DMT. Das Hotelpaket "Karneval inDüsseldorf" kann bereits ab 58 Euro pro Person gebucht werden. Esumfasst eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück, einDüsseldorf-Infopaket sowie eine DüsseldorfCard. 