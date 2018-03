Ilyons Bubble Shooter(TM): 50 Millionen Downloads, und weiter auf Erfolgskurs

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Der Klassiker Bubble Shooter(TM) ist auch Jahrzehnte nach seinerErstveröffentlichung eines der beliebtesten Spiele der WeltIlyon (http://www.ilyon.net), Israels schnellst wachsendes MobileGaming-Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine VorzeigeproduktBubble Shooter(TM) die Rekordmarke von 50 Millionen Downloadsgeknackt hat.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/657911/Ilyon_Bubble_Shooter.jpg )Das kostenlos herunterladbare Bubble Shooter(https://play.google.com/store/apps/details?id=bubbleshooter.orig)ist eine spannende Casual-App mit tausenden vonGeschicklichkeitsübungen, die es zu meistern gilt. Die Popularitätdieses Spiels, das ursprünglich zu den Kult-Arcade-Videogames der90er Jahre gehörte, nahm unerhörte Ausmaße an, als Absolutist Ltd.Bubble Shooter im Jahre 2002 als PC-Spiel veröffentlichte und aufhunderten von Flash-Websites bereitstellte, was den Leuten dieMöglichkeit gab, jederzeit und überall nach Lust und Laune zuspielen.Ilyon erwarb das geistige Eigentum (IP, Intellectual Property) unddie Handelsmarke Bubble Shooter von Absolutist und entwickelte dieHandyspielversion für iOS and Android mit neuem und verbessertemGameplay, Features und Grafikdesign. Die mobile Version ist nach wievor einfach zu spielen - eine klassisches Shooter-Game, bei dem dieSpieler mindestens 3 "Bubbles" in der gleichen Farbe erwischenmüssen, um die Kombination zu knacken.Seit Einführung der mobilen Version hat sich Bubble Shooter zueinem der beliebtesten Casual Games bei Google Play und im Apple AppStore entwickelt, das bereits milliardenfach gespielt wurde. IlyonsBubble Shooter umfasst mehr als 2.000 Levels, die ständig um neueerweitert werden, coole Features wie den Farbenblind-Modus undbrandneue Effekte und Sounds, und jeden Tag neue spannende Rewardsund Preise. Ilyon plant noch für dieses Jahr mit einer neuen Versionden Relaunch der Marke im Internet."Es ist klasse für unser Team, mitzuerleben, wie populär BubbleShooter ist, und wir sind allen unseren Fans sehr dankbar", erklärtYonatan Erez, CEO von Ilyon. "Wir feiern natürlich die 50 MillionenDownloads als Meilenstein, aber unser Fokus ist wie immer, fesselnde,coole und unterhaltsame Games für die Leute zu schaffen".Ilyons Portfolio umfasst neben Bubble Shooter auch diverse weitereArten von Spielen, wie z.B. die Erfolgsschlager Match 3 und Tap 2.Das Ilyon-Team besteht aus mehr als 100 der talentiertesten Profisder Mobile Gaming-Industrie, und die verschiedenen Abteilungen desUnternehmens - Design, Produktentwicklung und Marketing - arbeitenalle zusammen, um sicherzustellen, dass Ilyons weltweiteAnhängerschaft immer das beste Spielerlebnis erhält. Ilyon kann übersein gesamtes Gaming-Portfolio hinweg mittlerweile mehr als 300Millionen Downloads vorweisen, mit einem sprunghaften Anstieg vonüber 200 Millionen in weniger als einem Jahr.Ein Video zu Bubble Shooter finden Sie hier(https://www.youtube.com/watch?v=EqWc_kgSDJ8&=&feature=youtu.be).Informationen zu IlyonIlyon ist mit mehr als 300 Millionen Downloads und einer Reihe vonerfolgreichen Free-to-Play-Titeln im Casual Games-Bereich eines deram schnellsten wachsenden Mobile Gaming-Unternehmen in Israel. DasUnternehmen wurde 2013 von vier Tech-Unternehmern mit klarem Fokusund einer Erfolgsformel gegründet, nämlich Spiel und Entspannung aufein völlig neues Level zu bringen. Ilyon engagiert sich mitLeidenschaft, um die spannendsten und fesselndsten Spielerlebnissefür unsere weltweiten Nutzer zu schaffen, und wir arbeitenkontinuierlich daran, unser Portfolio um weitere unterhaltsame Spielezu erweitern.Pressekontakt:PressekontaktShoham Lashkar, Head of ASO MarketingMobil: +972-54-242-8271Skype: shoham.lashkarOriginal-Content von: Ilyon, übermittelt durch news aktuell