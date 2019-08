Illumina stößt im Q2 an die Grenze

Weitere Suchergebnisse zu "Illumina":

Die Investoren konnten sich ziemlich genau auf die Ergebnisse von Illumina (WKN:927079) im Q2 einstellen. Das Unternehmen mit Fokus auf Gen-Sequenzierung gab vor einiger Zeit eine kurze Vorschau auf die Ergebnisse, und das ließ bereits den Aktienkurs von Illumina sinken.

Ende Juli gab Illumina dann offiziell die vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Obwohl die Zahlen etwas besser waren als zuvor prognostiziert, waren sie nach wie vor enttäuschend. Aber schauen wir doch mal genauer hin.

Die nackten Zahlen

Kennzahl Q2 2019 Q2 2018 Veränderung ggü. Vorjahr

Verkäufe 838 Millionen USD 830 Millionen USD 1 % Nettoeinnahmen aus dem laufenden Geschäft 296 Millionen USD 209 Millionen USD 41,6 % Bereinigte Einnahmen pro Aktie 1,35 USD 1,43 USD (5,6 %)

Was war im Q2 bei Illumina los?

Illumina meldete im Q2 einen Umsatz von etwas über dem Wert von 835 Millionen USD. Das ist der Betrag, den man zuvor am 12.7. hatte verlauten lassen. Aber das Wachstum von nur 1 % gegenüber dem Vorjahr liegt weit unter dem, was das Unternehmen typischerweise stemmen kann.

Es gab drei Hauptgründe für die schlechte Leistung von Illumina. Das Unternehmen erwartete rund 30 Millionen USD mehr Umsatz aus verschiedenen Initiativen. Der Umsatz mit Direktkunden (DTC) fiel geringer aus als erwartet. Illumina verzeichnete zudem in anderen Sparten geringere Umsätze als ursprünglich prognostiziert.

Zwei dieser drei Faktoren kamen jedoch nicht ganz überraschend. Illumina kündigte an, dass die DTC-Umsätze schwächer werden würden. Das Unternehmen hat zudem in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass der Umsatz in einigen Quartalen hinken könnte.

Auch die unter den Erwartungen liegenden Einnahmen aus der Genomik scheinen ein vorübergehendes Problem zu sein. Illumina sagte Anfang Juli, dass bei diesem Thema Ende Juni ein wichtiger Kauf nicht abgeschlossen wurde, wie man ursprünglich erwartet hatte. Illumina geht jedoch davon aus, dass der Deal noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.

Dieser große Sprung im Nettogewinn nach GAAP ist mit einem Sternchen gekennzeichnet. Illumina verzeichnete 103 Millionen USD aus Mark-to-Market-Anpassungen der strategischen Investitionen, darunter einen nicht realisierten Gewinn von 92 Millionen USD aus einer strategischen Investition, die dann an die Börse ging. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Unternehmens berücksichtigt diesen Effekt nicht.

Was das Management zu sagen hatte

Illuminas CEO Francis deSouza sagte:

Auch wenn unsere Ergebnisse im zweiten Quartal deutlich hinter unseren Erwartungen zurückblieben, setzen wir uns weiterhin für führende Innovationen in der Genomik und für die Unterstützung unserer globalen Gemeinschaft von 6.300 Kunden ein. Wir wollen jeden Tag weiter die Gesundheit der Menschen verbessern und in vielen Fällen Leben retten. Neben dem anhaltenden Wachstum bei der Sequenzierung werden wir durch das sequenzielle und jährliche Wachstum der Versandmengen in unserem Portfolio von Hoch-, Mittel- und Niedrigdurchsatz-Sequenzierungssystemen ermutigt. Darunter fällt auch die Rekordzahl von NextSeq Dx-Systemen, die die wachsende Chance zeigen.



Blick nach vorn

Wie Anfang dieses Monats angekündigt, erwartet Illumina für das Gesamtjahr 2019 ein Umsatzwachstum von rund 6 %. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie zwischen 6,41 und 6,51 USD, wobei der Non-GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie zwischen 6,00 und 6,10 USD liegt.

Die anstehende Übernahme von Pacific Biosciences of California durch Illumina wurde im Vereinigten Königreich von den Aufsichtsbehörden einer genauen Prüfung unterzogen. Das Unternehmen geht jedoch weiterhin davon aus, dass dieser Deal im vierten Quartal 2019 abgeschlossen wird.

Trotz der enttäuschenden Ergebnisse des zweiten Quartals scheinen die Probleme von Illumina nur vorübergehend zu sein. Die Nachfrage nach genomischer Sequenzierung dürfte in Zukunft nur noch weiter steigen. Heißt: Die langfristigen Perspektiven von Illumina scheinen so gut wie nie zuvor zu sein.

