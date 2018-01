Illumina, Walgreens Boots Alliance und Intel: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Illumina":

Der NASDAQ-100 notiert aktuell (Stand 15:00 Uhr) mit 6573.25 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im NASDAQ-100 liegt derzeit bei 168 Prozent (leicht erhöht), die Stimmung ist leicht positiv. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

An der Börse wird heute vor allem über drei Aktien heiß diskutiert: Illumina, Walgreens Boots Alliance und Intel. Das hat eine Echtzeit-Stimmungsanalyse der wichtigsten deutschen Online-Foren ergeben.

Nehmen wir zunächst Illumina genauer unter die Lupe. Die Trendsignal-KI erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über Illumina gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -0.9 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 61.4 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Für Illumina liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 1768 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 230.32 USD nahezu unverändert (0%).

Nun zu Walgreens Boots Alliance. Für Walgreens Boots Alliance liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 1435 Prozent. Der Trendsignal-Algorithmus hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über Walgreens Boots Alliance gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +0.7 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 63.6 Prozent). Die Aktie notiert vorbörslich mit 75.51 USD nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Intel: Die Echtzeit Trendsignal-KI erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über Intel gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -0.6 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 59.2 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Für Intel liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 1379 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 45.26 USD nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.