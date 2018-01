Illumina, T-Mobile US und PayPal: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Der NASDAQ-100 notiert aktuell (Stand 15:00 Uhr) mit 6676.85 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im NASDAQ-100 liegt derzeit bei 304 Prozent (viel los), die Stimmung ist leicht negativ. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Ganz klar im Fokus der Anleger stehen heute Illumina, T-Mobile US und PayPal. Das hat eine Echtzeit-Stimmungsanalyse der wichtigsten deutschen Online-Foren ergeben.

Den Auftakt macht heute Illumina: Die Vorzeichen für Illumina sind derzeit offensichtlich sehr gut: Die Stimmungsanalyse hat in den vergangenen Stunden festgestellt, dass die meisten Marktteilnehmer aktuell sehr 'bullish' eingestellt sind - sie erwarten weiter steigende Kurse für die Aktie von Illumina. Das Trendsignal für den Wert lautet dementsprechend 'bullish', für den heutigen Börsenhandel wird eine Kursveränderung von mindestens +0.8 Prozent erwartet. In der jüngeren Vergangenheit gab es übrigens mehrfach klare Trendsignale für Illumina - mit einer überdurchschnittlichen Trefferquote von 76.2 Prozent hat die Stimmungsanalyse hier vielfach unter Beweis gestellt, wie gut sich aus der Stimmung der Anleger präzise Kursprognosen ableiten lassen. Für Illumina liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 1816 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 227.06 USD nahezu unverändert (0%).

Nun zu T-Mobile US. Für T-Mobile US liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 1098 Prozent. Während der vergangenen 24 Stunden wurde mehrere wohlwollende Beiträge über T-Mobile US in einschlägigen Internet-Foren eingestellt. Die Trendsignal-KI produzierte daraus ein 'Bullish'-Signal für das Unternehmen, welches in der Vergangenheit mit einer Trefferquote von 67.7 Prozent zutraf. Die Prognose ist, dass der Aktienkurs im Tagesverlauf mindestens +0.8 Prozent zulegt. Die Aktie notiert vorbörslich mit 65.1 USD nahezu unverändert (0%).

Und schließlich PayPal: Die Echtzeit Trendsignal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu PayPal diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie PayPal ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -0.8 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 61.7 Prozent in der Vergangenheit). Für PayPal liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 1070 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 79.05 USD nahezu unverändert (0%).

Neuer Rohstoff schlägt alles – SOFORT einsteigen!

LITHIUM steht kurz vor der Kursexplosion. Erfahren Sie jetzt kostenlos, welche 5 Aktien Sie UNBEDINGT haben müssen! Sichern Sie sich den „Lithium-Report“ kostenlos!

HIER klicken – steigen Sie VOR dem Hype ein!

Ein Beitrag von Sentiment Investor.