Illumina: Gute Chancen!

Illumina ist ein Wert aus den USA, der gleichfalls wie so viele andere große Unternehmen kaum bekannt ist. Es wird in zahlreichen Medien über US-Aktien berichtet, über diese Aktie kaum. Das Unternehmen ist dem Segment Pharma/Kosmetik/Gentechnik zugeordnet und wird in Deutschland oft kaum gehandelt. Dennoch gilt der Wert als „handelssicher“. Grund dafür ist der Umstand, dass die Aktie in den Indizes ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.