Illumina-Aktien: Sollten Sie diese Aktie jetzt halten?

Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) hat im vergangenen Monat Grail Inc. in einer Transaktion im Wert von 7,1 Milliarden Dollar übernommen. Die Illumina-Aktie wurde jedoch seither niedriger gehandelt, da das Unternehmen die Übernahme ohne die endgültige Zustimmung der europäischen Regulierungsbehörden abgeschlossen hat. Infolgedessen sank der Aktienkurs des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion am 18. August 2021 um fast 15 Prozent.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Wie geht es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!