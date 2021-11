Illumina Aktie: Europa will Einwände gegen Illumina-Grail-Deal formulieren!

Illumina Inc (NASDAQ:ILMN) sagt, dass die Europäische Union morgen eine Liste von Einwänden gegen die $8B Übernahme von GRAIL veröffentlichen wird, berichtet Bloomberg. Die EU prüft, ob der Deal andere Unternehmen daran hindern würde, Tests auf den Markt zu bringen, und wird wahrscheinlich eine so genannte Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgeben. Grail ist in Europa nicht tätig, und ein Veto gegen den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



