Illinois Tool Works: Augen auf!

Der Illinois Tool Works-Kurs wird am 04.02.2020, 13:26 Uhr an der Heimatbörse New York mit 174.46 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Illinois Tool Works auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Illinois Tool Works liegt mit einer Dividendenrendite von 2,43 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 2,11, wodurch sich eine Differenz von +0,31 Prozent zur Illinois Tool Works-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Illinois Tool Works beläuft sich mittlerweile auf 162,27 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 176,46 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,74 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 178,05 USD. Somit ist die Aktie mit -0,89 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Illinois Tool Works ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Illinois Tool Works-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,73, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,16, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.