Illinois Tool Works: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Kurs der Aktie Illinois Tool Works steht am 26.01.2020, 18:51 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 176.39 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Illinois Tool Works nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Illinois Tool Works-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 164,17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (176,3 USD) ausgehend um -6,88 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Illinois Tool Works von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Illinois Tool Works investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,38 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen Mehrertrag in Höhe von 0,27 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Illinois Tool Works liegt bei einem Wert von 19,65. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 51,01) unter dem Durschschnitt (ca. 61 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Illinois Tool Works damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.