Illegale Online-Casinos: Landesmedienanstalten setzen Glücksspiel-Werbeverbot durch

Hamburg (ots) - Die Medienaufsichten der Bundesländer haben miteinem gemeinsamen Brief Druck auf die privaten Fernseh- undRadiosender in Deutschland ausgeübt, keine Werbebeiträge für illegaleOnline-Casinos mehr auszustrahlen. Damit gehen dieLandesmedienanstalten gezielt dagegen vor, dass sich zahlreicheSender über das im Glücksspielstaatsvertrag verankerte Werbeverbotfür illegales Glücksspiel hinweggesetzt und Werbung fürOnline-Casino-Seiten ohne deutsche Lizenzen ausgestrahlt hatten.In dem Schreiben, das NDR und Süddeutsche Zeitung einsehenkonnten, heißt es, man weise darauf hin, dass "Werbung für diese(...) Glücksspielangebote (...) im Fernsehen und Hörfunk nachgeltender Rechtslage nicht zulässig ist." Dies sei "wiederholthöchstrichterlich für Deutschland festgestellt" worden. Der Briefschließt mit der Bitte, das Verbot "bei künftigen Platzierungen vonWerbung in Ihrem Programmen" zu berücksichtigen.Der Brief ist datiert auf den 25. Februar. Einige Wochen zuvorhatten Reporter von NDR und SZ berichtet, dass zahlreiche Webseitenweiterhin Online-Casino-Spiele anbieten, auch wenn ihnen dazu inDeutschland eine Lizenz fehlt. Ein Teil der Anbieter hatte außerdemWerbung bei Fernsehsendern wie etwa DMAX oder im privaten Hörfunkgeschaltet. Eine Sprecherin von DMAX sagte damals auf Anfrage, mangehe davon aus, dass die Angebote und damit auch die Werbungrechtmäßig seien. Eine erneute Anfrage beantwortete der Senderbislang nicht. Casino-Werbung strahlt DMAX mittlerweile offenbarkeine mehr aus. Der Sender gehört zur Discovery-Gruppe, die inDeutschland auch noch andere Kanäle wie Eurosport betreibt.Das Schreiben der Medienaufsichten haben etwa 200 privateRadiosender und 300 private Fernsehsender erhalten. Nach Aussage vonWolfgang Bauchrowitz, Chefjustiziar der MedienanstaltHamburg/Schleswig-Holstein, war der Brief ein Erfolg, bundesweit seidie "Zahl der Verstöße signifikant zurückgegangen" und imZuständigkeitsbereich seiner Behörde habe man gar keine verboteneWerbung mehr feststellen können. Gegen Sender, die sich nicht daranhalten, würde man in Zukunft mit "verwaltungsrechtlichen Mitteln"vorgehen.Das Angebot an Online-Casinos wächst in Deutschland seit einigenJahren. Ein Report der Glücksspielaufsichten der Länder über das Jahr2017, der im vergangenen November erschien, zählt mehr als 730Casino-Angebote, die im Internet um deutsche Spieler werben. DerBruttospielertrag sei im Vergleich zu 2016 um 36 Prozent auf 1,76Milliarden Euro gestiegen. Die Marktforschungsagentur Research Toolsbeziffert die Werbeausgaben für Online-Casinos in einem Report zurGlücksspiel-Werbung von 2017 auf 28 Millionen Euro, wovon allein 24Millionen Euro auf Fernsehwerbung entfallen.Eigentlich ist das Verbot von Online-Casinos - und auch dasVerbot, für diese zu werben - im deutschen Recht klar geregelt. Dochnoch bis Anfang Februar konnten sich die Casino-Anbieter auf eineSonderregelung berufen, die ihnen den Betrieb in Schleswig-Holsteinunter bestimmten Umständen erlaubte - allerdings nur für Kunden ausdiesem Bundesland. Das nutzten die Anbieter aus, um bundesweit fürihre Portale zu werben und so auch Kunden aus anderen Bundesländernauf ihre Casino-Angebote zu locken.Diese von Schleswig-Holstein in Eigenregie ausgerufenenSonder-Erlaubnisse sind im Januar erloschen. Zahlreiche Casinos botenaber weiterhin ihre Spiele an und schalteten auch weiterhin Werbung,zum Teil sogar mit dem Wappen Schleswig-Holsteins und unter Erweckungdes Anscheins, dass die Angebote nach wie vor durch die dortigeInnenbehörde lizenziert seien.Die Kieler Innenbehörde erklärte auf Anfrage, man habe dieBetreiber darauf hingewiesen, dass sie sowohl das Angebot derillegalen Casino-Spiele als auch die Werbung dafür einstellen müssen.Die betroffenen Firmen stört das allerdings augenscheinlich nicht,aktuell finden sich auf mehreren Seiten noch Hinweise auf eineangebliche Schleswig-Holstein-Lizenz und auch der Spiel-Betrieb imNetz läuft weiter. Statt gegen die Umtriebe vorzugehen, arbeitet dieKieler Landesregierung offenbar an einer neuen Möglichkeit, denBetreibern Lizenzen erteilen zu können. Bereits kurz vor demJahreswechsel hat Schleswig-Holstein die anderen Bundesländer darüberinformiert, dass man auch in Zukunft einen Online-Casino-Betriebermöglichen möchte. Bei einer Sitzung der Länderarbeitsgruppe zum Thema GlücksspielEnde Februar trug Schleswig-Holstein den geplanten Sonderweg nocheinmal vor, mehr als ein "Die Länder nehmen (den Vorschlag) zurKenntnis" landete aber nicht im Protokoll. Eine Einigung der Länderauf eine Öffnung des Marktes und ein bundesweites Lizenz-Verfahrenfür Online-Casinos ist aktuell nicht vorstellbar. Juristen bezweifelnzugleich, dass eine rechtlich saubere Umsetzung eines solchenAlleingangs überhaupt möglich ist. Aus mit den Vorgängen vertrautenPersonenkreisen heißt es, Schleswig-Holstein strebe möglicherweiseeine Art Duldung illegaler Onlineangebote an. Auf Anfrage erklärteein Sprecher der Kieler Innenbehörde, die "Umsetzung (...) werdederzeit geprüft".