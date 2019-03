Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Neues Rechtsgutachten zeigt: Für die Kontrolle desEU-Rückwurfverbots ist Videodokumentation an Bord vonFischereischiffen rechtlich möglich - Deutsche Umwelthilfe und OurFish fordern umfassende Dokumentation der Fangaktivitäten, umillegale Rückwürfe und Überfischung zu beenden - Ohne Kontrollenbleibt Rückwurfverbot wirkungslosUm illegale Fischrückwürfe zu beenden und eine vollständigeDokumentation der Fänge sicherzustellen, können durch die vorhandenentechnischen Möglichkeiten Videoaufnahmen oder elektronischeFernüberwachung (REM) auf Fischereifahrzeugen eingesetzt werden.Gleichzeitig können die Privatsphäre der an Bord Arbeitenden sowieDatenschutzbestimmungen geschützt werden. Zu diesem Ergebnis kommtein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben von der Initiative Our Fish.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Our Fish setzen sich für ein Endeder Überfischung ein. Sie fordern die sofortige Umsetzung derEU-Anlandeverpflichtung mit Hilfe von bereits heute einsetzbarerelektronischer Fernüberwachung. Ohne eine Dokumentation an Bordwerden auch zukünftig illegal zu kleine oder ungewollte Fischesterbend zurück ins Meer geworfen.Die Anlandeverpflichtung - das Verbot, tote oder sterbende Fischenach dem Fang zurück ins Meer zu werfen - wurde 2013 von derEuropäischen Union im Rahmen der reformierten GemeinsamenFischereipolitik erlassen. Seit Januar 2019 gilt sie vollständig.Dennoch werden noch immer Fische illegal zurück ins Meer geworfen.Der Einsatz elektronischer Fernüberwachung hat das Potenzial, dies zuverhindern."Dass noch immer Fische illegal zurück ins Meer geworfen werden,ist ein Skandal und gefährdet die Gesundheit der Meere und dasVertrauen der Verbraucher in die Industrie. Der Bericht von Our Fishzeigt, dass die heutigen technischen Möglichkeiten zur Dokumentationder Fischfänge dem Schutz der Privatsphäre nicht entgegenstehen. DieAufnahmen können nicht nur der Kontrolle von Gesetzen dienen, sondernsie können auch der Wissenschaft Informationen über Fischbeständeliefern, die letztlich ein besseres, nachhaltiges Fischereimanagementermöglichen", sagt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer derDUH.Die Bedenken beim Einsatz von Kameras an Bord sindnachvollziehbar, sollten jedoch kein Grund sein, bestehendeHandlungsmöglichkeiten von vornherein auszuschließen. AndereIndustriezweige setzen bereits technische Mittel zur Dokumentationein: Beispielsweise in Schlachtbetrieben werden dieProduktionsprozesse kontrolliert. "Die Dokumentation von Fischfängendurch Videoaufnahmen an Bord von Fischereifahrzeugen ist schon jetztunter bestimmten Voraussetzungen möglich, ohne denDatenschutzanforderungen zu widersprechen. Das ergibt sich aus demRechtsgutachten. Die vorhandene Technik muss an Bord zum Einsatzkommen, um die illegalen Fischrückwürfe zu stoppen und unsere Meereund ihre Bewohner zu schützen", sagt Rebecca Hubbard,Programmdirektorin von Our Fish.Das Papier von Our Fish empfiehlt Gesetzgebern und Betreibern zumEinsatz von "Digitalen Fischereibeobachtern":- Videodokumentation von Risikogruppen: Bei Verdacht auf mangelndeEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften können dieFangtätigkeiten vorübergehend überwacht werden.- Vermeidung personenbezogener Daten: Begrenzung der Dokumentationauf den technischen Prozess, ohne dass einzelne Personenidentifizierbar werden - dann fände die DSGVO keine Anwendung.- Anonymisierung: Überwachung des gesamten Prozesses, aberUnkenntlichmachung der gefilmten Personen durch Verpixelung.- Datenminimierung: Begrenzung der Videoüberwachung auf denkleinstmöglichen Zeitraum, z. B. das Anlanden, Sortieren undVerarbeiten des Fangs.- Dateneigentum und -sichtung: Die Aufnahmen wären in der RegelEigentum der Schiffsbetreiber, würden von einem Drittengesichtet und die gewonnenen Daten den zuständigen Behörden zumZwecke der Überprüfung von Fang- und Anlandungsmengen zurVerfügung gestellt.Über Our Fish:Die europäische Initiative Our Fish will sicherstellen, dass dieEU-Mitgliedstaaten die Gemeinsame Fischereipolitik umsetzen und fürnachhaltige Fischbestände in den europäischen Gewässern sorgen. DieDeutsche Umwelthilfe koordiniert die Our Fish-Kampagne inDeutschland.Links:- Zu den Handlungsempfehlungen von Our Fish und zumRechtsgutachten: http://l.duh.de/p190319- Zur EU-Kontrollverordnung der Anlandeverpflichtung:https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_en- Mehr über Our Fish: http://our.fish/de/Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deRebecca Hubbard, Programmdirektorin Our Fish+34 657669425, rebecca@our.fishKatja Hockun, Projektmanagerin Meeresnaturschutz DUH030 2400867-895, hockun@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell