"Illegale Autorennen" / "ZDF.reportage" über die "Cruiser"-Szene (FOTO)

Illegale Autorennen in deutschen Innenstädten sorgen immer wiederfür Schlagzeilen - vor allem, wenn es zu tödlichen Unfällen kommt.Die "ZDF.reportage" nimmt am Sonntag, 19. Februar 2017, 18.00 Uhr,die so genannte "Cruiser"-Szene in den Blick - Autofreaks, die sichan Tankstellen oder andernorts treffen, um lebensgefährlicheWettfahrten zu initiieren.In den vergangenen Jahren starben mindestens vier Unbeteiligtedurch solche illegalen Rennen. Ein Szene-Hotspot ist Hamburg: JedenSamstag treffen sich Hunderte Adrenalin-Junkies im Außenhafen undzeigen ihre getunten Karossen. Oft verabreden sie dabei spontaneRennen.Polizeihauptkommissar Enrico Geisler und sein Kollege MartinLipicar, die am Wochenende regelmäßig auf Hamburgs Straßen unterwegssind, wissen: Wenn ein Motor aufheult, gilt das in der Szene alsAufforderung, sich einem "kleinen Vergleichstest" zu stellen. Saschaist so ein "Cruiser". Wenn er in der Reportage aus dem Nähkästchenplaudert, klingt es, als brüsteten sich große Jungs mit ihrenCarrera-Autos. Sein Credo: "Tuning ist ein Lebensgefühl." Dass erUnbeteiligte mit seiner Raserei in der Innenstadt gefährdet, findeter zwar auch nicht schön. Aber diese Gefahr nimmt er in Kauf; sie istTeil des Kicks.Die "ZDF.reportage" zeigt, wie es zu illegalen Autorennen kommtund was die Polizei tut, um sie zu unterbinden.