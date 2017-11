Illegal geschlagenes Holz in Alltagsprodukten aufspüren

Großhansdorf (ots) - Praxistaugliche Artbestimmung in fertigenProdukten - DBU fördert mit 400.000 EuroJährlich gehen circa 7,6 Millionen Hektar Wald verloren, mit ihnenihre Biodiversität und wertvolle Funktion als Speicher vonKohlendioxid. Sie fallen Brandrodung und illegalem Holzeinschlag zumOpfer und werden in Agrarland umgewandelt. Experten vermuten, dassdas meiste unrechtmäßig geschlagene Holz als verarbeitete Produktewie Möbel oder Spanplatten in den Handel gelangt. Während die Art undHerkunft von unverarbeitetem Holz gut ermittelt werden kann, bestehenhäufig Schwierigkeiten bei der Art- und Herkunftskontrolle von Holzin diesen Produkten. Daher will das Thünen-Institut für Forstgenetik(Großhansdorf) gemeinsam mit dem Holzhandel ein neuesAnalyseverfahren entwickeln, bei dem die einzelnen Holzarten infertigen Produkten nachgewiesen werden. Die Deutsche BundesstiftungUmwelt (DBU) fördert das Vorhaben fachlich und finanziell mit rund400.000 Euro.Wissenslücke bei Holzverbundstoffen schließen"Wir hoffen, damit den illegalen Holzeinschlag internationalweiter zurückzudrängen und so Wälder in ihrer wichtigen Funktion fürdas Ökosystem Erde zu erhalten. Nur wenn Händler und Konsumentennachvollziehen können, welches Holz verarbeitet wurde, können siesich für die nachhaltigste Variante entscheiden", bekräftigte derstellvertretende Generalsekretär der DBU, Prof. Dr. Werner Wahmhoff.Bisher bestehe bei Holzverbundprodukten wie Spanplatten das Problem,dass die DNA der einzelnen verwendeten Baumarten im Endprodukt nur ingeringsten Mengen und stark degeneriert enthalten sei. Dadurch seieine Analyse mit den bisherigen Ansätzen nur schwer möglich. Umdieses Problem zu lösen, will das Thünen-Institut für Forstgenetikgemeinsam mit dem Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz e.V.)in den nächsten drei Jahren bestehende genetische Methoden zumNachweis häufig verwendeter Laub- und Nadelbaumarten sowie derenGattungen, insbesondere in Holzwerkstoffen, weiterentwickeln und aufihre Eignung hin prüfen. Der Fokus soll dabei auf der Unterscheidunghäufig verwendeter Gattungen wie Kiefern, Douglasien oder Bangkirailiegen.Holzherkunft nach Verarbeitung schwer nachvollziehbarJährlich würden schätzungsweise etwa fünf bis zehn Prozent desweltweiten Holzeinschlags (circa 100 Millionen Kubikmeter) ausillegaler Abholzung stammen. Vieles deute darauf hin, dass einGroßteil des illegalen Holzes zu Papier oder Verbundproduktenweiterverarbeitet werde, so Dr. habil. Birgit Kersten vomThünen-Institut für Forstgenetik. Verbundprodukte würden überwiegendin Asien, speziell in China, hergestellt. Hierzu würden Hölzer ausaller Welt importiert, weiterverarbeitet und die Produkte wiederexportiert. Dadurch sei die Art und Herkunft der verarbeiteten Hölzernur schwer nachvollziehbar. Auch in den europäischen Handel würdendiese Produkte aus China und anderen asiatischen Ländern gelangen.Die Kunden finanzierten mit dem Kauf dann unbewusst den illegalenHolzeinschlag. Kersten: "Lassen sich die Arten der verwendeten Hölzerin einem Produkt hingegen ermitteln, fallen den Händlern Produkteauf, die nicht durch eindeutige Artendeklarationen definiert sind. Sokönnen sie einfacher ihrer Sorgfaltspflicht nachgehen, die dieeuropäische Holzhandelsverordnung ihnen vorschreibt."Illegaler Holzeinschlag schon länger Thema bei der DBUAnfang 2017 unterstrich ein Expertentreffen im Haus der DBU, wiewichtig neue Methoden zur Rückverfolgung von illegal geschlagenemHolz seien. "Vor allem die tropischen Wälder sind für das ökologischeGleichgewicht unserer Erde von unschätzbarem Wert. Wir brauchenpraxistaugliche, verlässliche und gerichtsfeste Methoden, um Holz-und Papierprodukte mit Bestandteilen aus illegalem Holzeinschlag zuidentifizieren, vom europäischen Markt zu bannen und so demunkontrollierten Holzeinschlag einen Riegel vorzuschieben", so dasdamalige Fazit von DBU-Experte Dr. Maximilian Hempel. Die Branche seischon auf einem guten Weg und juristische Regelungen wie dieHolzhandelsverordnung der Europäischen Union, die seit 2013 in Kraftist, bedeuteten einen wichtigen Meilenstein. Auch DBU-Projekte, wiedie Entwicklung von isotopenanalytischen und genetischen Methoden zurArten- und Herkunftsbestimmung hätten eine positive Wirkung.Isotopenuntersuchungen ermitteln den Anteil von Isotopen eineschemischen Elementes innerhalb einer Probe, also von Arten vonAtomen, deren Kerne gleich viele Protonen, aber verschieden vieleNeutronen enthalten. Hempel: "Diese isotopenanalytischen undgenetischen Verfahren nutzen mittlerweile verschiedene Akteure vonBehörden und Nichtregierungsorganisationen bis hin zu Holzimporteurenund Möbelunternehmen. Könnten nun auch alle Holzarten inVerbundprodukten bestimmt und damit Rückschlüsse auf ihre Herkunftgeklärt werden, wäre dies ein wichtiger zusätzlicher Baustein, umdiese Produkte vom Markt fernzuhalten und damit die illegaleAbholzung weltweit einzudämmen."Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Julie MilchKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-5210171|3812888Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deFachliche AnsprechpartnerinDr. habil. Birgit KerstenThünen-Institut für ForstgenetikTelefon: 04102|696-105birgit.kersten@thuenen.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell