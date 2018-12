Ilja Richter möchte weder ins Dschungelcamp noch in Arztserien

Baierbrunn (ots) - Schauspieler Ilja Richter zieht bei seinerBegeisterung für neue Erfahrungen eine klare Grenze: "InsFernseh-Dschungelcamp beispielsweise würde ich um des Neulands willenauf keinen Fall gehen", betonte der 66-Jährige im Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". "Dort wird etwas gemacht, das mit schlechtemGeschmack und der beschmutzten Würde des Menschen zu tun hat."Richter ist zudem froh, dass ihm bisher auch Auftritte in bestimmtenFernsehserien erspart blieben: Er habe auch aus schwierigen Jahrendas Beste gemacht, "musste weder Arztkittel noch Försterrock anziehenund nie als Kommissar fragen: "Wo waren Sie letzte Nacht zwischenzwei und drei?" Fernsehen sei für ihn ohnehin ein Nebengleis, dieAngebote seien selten interessant. "Ich ernähre meine Familie vomTheater und konnte zumindest in den vergangenen 20 Jahren dasspielen, was ich wollte."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 12/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell