Iliad will Vodafone Italien kaufen - Angebot unterbreitet

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

ROM (dpa-AFX) - Mobilfunkkunden in Italien könnten künftig einen Anbieter weniger zur Auswahl haben. Das Internet- und Mobilfunkunternehmen Iliad habe seinem Konkurrenten Vodafone Italien ein Angebot für die Übernahme des gesamten Geschäfts unterbreitet, sagte Iliad-Chef Thomas Reynaud am Dienstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Weitere Einzelheiten etwa zum Fortschritt möglicher Verhandlungen wollte Iliad allerdings nicht preisgeben.