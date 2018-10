Ikonen der Streetstyle- & Popkultur: PUMA & Pepsi MAX feiern 50 Jahre PUMA Suede / Die stylische Streetstyle Capsule Collection kommt am 25. Oktober in die Läden (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Neu-Isenburg (ots) -Die globale Sportmarke PUMA und das Kultgetränk Pepsi MAX gebenihre exklusive Zusammenarbeit zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums derSneaker-Ikone "PUMA Suede" bekannt. Designer und Künstler haben denbeliebten Sneaker im Rahmen der Jubiläums-Kollektion bereits inunterschiedlichen und einzigartigen Variationen gestaltet. Aktuellist auch das Kultgetränk dabei und feiert das Jubiläum mit derSammleredition Suede 50 PUMA x PEPSI Capsule Collection.Mit seinen Ursprüngen im späten 19. Jhd. hat Pepsi als GameChanger seit Jahrzehnten die Kultur beeinflusst: #ForAllTime. Seit120 Jahren ist Pepsi untrennbar mit der Pop- und Musikkulturverbunden. Die enorme Präsenz unter Athleten, Popikonen und Musikernhat dafür gesorgt, dass Pepsis Einfluss über Generationen hinweg festverwurzelt wurde. Auf diese Art und Weise ist auch der PUMA Suedefest in der Sport- und Streetstyle-Kultur verankert: #ForAllTime.Bei der Suede 50 PUMA x PEPSI Kollektion trifft zeitlose Klassikauf moderne Coolness. Die Sneaker haben ein samtigesWildleder-Obermaterial mit einem klassischen Pepsi-Cola Logo in Weißund Blau über einem Ton in Ton gehaltenen Formstrip auf einerdurchscheinenden Mittelsohle. Das Pepsi Logo in Silber ist auf demAbsatz geprägt, während PUMA und Pepsi Brandings auf der Zunge desSneaker gestickt sind. Die Suede 50 PUMA x PEPSI Sneaker werden inzwei Varianten in den Pepsi Brand Farben erhältlich sein: KlaresBlue-Puma Silber und Puma Black-Puma Silber. Um den Look abzurunden,wird die Kollektion um PUMA x PEPSI Hosen, T-Shirts und Hoodies inden passenden Farben Blau, Rot, Grau und Weiß ergänzt.Die stylische Suede 50 PUMA x PEPSI Kollektion wird weltweit unterwww.puma.com, in Puma Ladengeschäften und bei ausgewählten Händlernab dem 25. Oktober erhältlich sein.Mehr Informationen gibt es unter @PUMASportstyle oder #ForAllTime.Style Name: SUEDE x PEPSIArtikelnummer: 366332 01 / 02Farbe: Klares Blue-Puma Silber und Puma Black-Puma SilberPreis: 100 EURStyle Name: PUMA x PEPSI HoodieArtikelnummer: 576960 04Farbe: Hellgrau/ MelangePreis: 100 EURStyle Name: PUMA x PEPSI HoseArtikelnummer: 576693 04Farbe: Hellgrau/ Melange Preis: 85 EURStyle Name: PUMA x PEPSI T-ShirtArtikelnummer: 576693 04Farbe: PUMA Weiß Preis: 50 EURÜber PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal proTag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Weltkonsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln undGetränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade,Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2017 einenNettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalettevon PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln undGetränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehrals 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es istunsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmensuntrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbundenist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte,eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseresPlaneten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in allerWelt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichenUnternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsereAktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationenfinden Sie unter www.pepsico.com.Pressekontakt:markenzeichen GmbHAnnalena ButzmühlenSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 24pepsico@markenzeichen.euOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell