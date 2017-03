Die Ikone unter den Rennmotoren: Vor 50 Jahren revolutionierte der Ford Cosworth DFV die Formel 1 (FOTO)

Köln (ots) -- Ford Cosworth DFV debütierte beim Grand Prix der Niederlande 1967mit Pole Position und Sieg für Team Lotus, den Entwicklungspartnervon Ford- V8-Triebwerk basierte auf dem sportlichen Vierzylinder des FordLotus Cortina - die Architektur des Ford Cosworth DFV setzte neueMaßstäbe im Rennmotorenbau- Mit 155 Grand Prix-Siegen in 262 Rennen ist der legendäre V8 bisheute eines der erfolgreichsten Formel 1-Aggregate überhaupt- Zwischen dem Premierensieg 1967 und dem letzten Grand Prix-Erfolg1983 liegen mehr als 16 Jahre - kein anderer Formel 1-Motor bliebso lange siegfähigIn diesem Jahr feiert einer der berühmtesten und erfolgreichstenRennmotoren der Geschichte sein goldenes Jubiläum: Das Formel 1-Debütdes legendären Ford Cosworth DFV-Achtzylinders jährt sich 2017 zum50. Mal. Am 4. Juni 1967 kreuzte Jim Jim Clark im Lotus 49-Ford beimGroßen Preis der Niederlande in Zandvoort als Erster die Ziellinie.Gleich bei seiner Rennpremiere hatte der Ford Cosworth DFV seinenersten Sieg errungen. Es sollte der Auftakt zu einer bis heutebeispiellosen Erfolgsgeschichte sein. In den folgenden 262 GrandsPrix gewann der Achtzylinder 155 Mal. Zwischen 1968 und 1982eroberten zwölf Fahrer und zehn Rennställe mit dem Ford Cosworth V8den WM-Titel. Und die vielleicht beeindruckendste Zahl: Zwischen demDebütsieg des legendären Triebwerks 1967 und seinem finalen GrandPrix-Erfolg 1983 liegen mehr als 16 Jahre - kein anderer Formel1-Motor blieb über einen so langen Zeitraum siegfähig.Der Weg zu dieser einmaligen Erfolgsgeschichte ist eng mit vierNamen verknüpft: dem genialen Konstrukteur und Lotus-Gründer ColinChapman, den Motoreningenieuren Mike Costin und Keith Duckworth sowiemit Walter Hayes, seinerzeit PR-Direktor von Ford in Großbritannien.Für die Formel 1-Saison 1966 hatte der Automobil-Weltverband FIAdie 1,5-Liter-Formel ausgemustert und stattdessen Saugmotoren mit biszu 3,0 Liter Hubraum erlaubt. Der bisherige Motorenpartner des TeamLotus entwickelte allerdings kein konkurrenzfähiges Aggregat für dasneue Reglement. So musste Colin Chapman mit einem aufgebohrten2,0-Liter-Aggregat und später mit einem schweren und anfälligenH16-Triebwerk eine Übergangssaison in Kauf nehmen. Chapman wandtesich an seinen früheren Getriebeingenieur Keith Duckworth, der 1958mit Mike Costin die Motorenschmiede Cosworth auf die Beine gestellthatte. Für ein Entwicklungsbudget von 100.000 Pfund, versprachDuckworth, würden sie einen wettbewerbsfähigen Dreilitermotor bauen.Mit dieser Idee wandte sich der Lotus-Mastermind an den ehemaligenJournalisten Walter Hayes, seit 1962 Leiter der Öffentlichkeitsarbeitvon Ford in Großbritannien. Gemeinsam hatten sie 1963 die spritzigeSportlimousine Lotus Cortina auf den Weg gebracht. Hayes erkanntesofort das riesige PR-Potenzial eines Formel 1-Einstiegs und willigteein. Ihr Fahrplan: Aus dem "Kent"-Motorblock des Lotus Cortina würdezunächst ein Vierzylinder für die Formel 2 abgeleitet, der Ford FVA(Four Valve Series A). Dieser bildete dann die Basis für den CosworthDFV, der 1967 seinen Einstand in der Formel 1 geben sollte.DFV steht für Double Four Valve und weist auf die moderneKonstruktion des besonders leichten, starken und kompakten V8 hin,der jeweils zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank und vierVentilen pro Brennraum hat. Bemerkenswert ist auch der dachförmigeBrennraum mit Ventilen, die im Zylinderkopf um jeweils 16 Gradgeneigt eingebaut sind. Mit diesem schmalen inneren Ventilwinkel von32 Grad, dem "überquadratischen" Brennräumen mit mehr Bohrung als Hubund der DOHC-Auslegung gab das Formel 1-Aggregat von Ford fürJahrzehnte die Richtung im Rennmotorenbau vor. Eine weitereBesonderheit: Der 3,0 Liter große, in einem Stück gegosseneAluminiumblock erwies sich als so verwindungssteif, dass er alstragendes Element im Chassis diente. Colin Chapman setzte diesenVorteil konsequent um: Der V8 wurde ohne Hilfsrahmen direkt an dieRückwand des Monocoques des Lotus 49 angeschraubt und trug dasangeflanschte Getriebe mitsamt Hinterachse.Sieg im Premierenrennen, zwölf Fahrertitel in 15 JahrenDer für 1967 ins Team geholte Graham Hill, Formel 1-Weltmeistervon 1962, testete als Erster den Lotus 49 mit dem brandneuen V8 imHeck. Nach der Ausfahrt im britischen Snetterton urteilte deraristokratische Brite in seiner unnachahmlich trockenen Art: "It'sgot some poke, not a bad old tool", zu Deutsch etwa "Hat ordentlichDampf, gar kein schlechtes Eisen".Als der Ford Cosworth DFV beim dritten Saisonlauf 1967 endlicheinsatzbereit war, setzte Hill sogleich das erste Ausrufzeichen: InZandvoort holte er die Pole Position mit mehr als einer halbenSekunde Vorsprung. Zwar musste Hill seinen Lotus vorzeitig abstellen,doch Teamkollege Jim Clark fuhr vom achten Startplatz bis an dieSpitze und schenkte Ford den Premierensieg des DFV.Der geniale Schotte gewann in diesem Jahr noch drei weitere GrandsPrix, den WM-Titel verpasste er dennoch. 1968 wäre vermutlich seinJahr geworden. Clark siegte zum Formel 1-Saisonauftakt in Kyalami,doch dann verunglückte er beim Formel 2-Gaststart in Hockenheimtödlich. So kam seinem Lotus-Teamgefährten Graham Hill die Ehre zu,als erster Formel 1-Weltmeister mit einem Ford V8 in dieRennsportgeschichte einzugehen.Längst waren andere unabhängige Formel 1-Teams auf denErfolgsmotor aufmerksam geworden. Der Ford Cosworth DFV produziertemit zunächst 410 PS zwar weniger Leistung als die Zwölfzylinder derKonkurrenz, besaß aber Vorteile bei Fahrzeugbalance undLeistungsgewicht. Eigentlich wollte Ford den DFV nicht an weitereRennställe liefern, doch angesichts der herausragenden Performanceund der nicht ganz zeitgemäßen Wettbewerbs-Triebwerke befürchteteWalter Hayes, dass Ford zum Opfer des eigenen Erfolgs werden könnte.Siege ohne echte Gegner, das war für den PR-Strategen uninteressant.Folglich überredete er Colin Chapman, schon für die Saison 1968 aufsein Exklusivrecht zu verzichten. Prompt standen die Teams Schlangebei Ford. Der DFV wurde zum gefragtesten Triebwerk der Formel1-Geschichte und galt über Jahrzehnte als Rückgrat und Ikone desGrand Prix-Sports. Neben Lotus siegten über die Jahre auch McLaren,Matra, Brabham, March, Tyrrell, Hesketh, Williams, Penske, Wolf undLigier mit dem unverwüstlichen V8. Dutzende weitere Rennställe wieSurtees, Shadow, Ensign, Kojima, Lola, Fittipaldi, ATS, Arrows,Osella u.v.m profitierten beim Bau ihrer Boliden von dem technischrelativ einfach zu handhabenden Baukastenprinzip mit dem DFV-Motorund dem klassischen Hewland-Getriebe.Nach einer vollen Dekade im Renneinsatz erlebte der Ford CosworthDFV seinen nächsten Frühling: 1977 war es erneut Colin Chapman, derdie besonderen Vorzüge des 90-Grad-V8 für ein revolutionäres Konzeptnutzte. Der geniale Brite erfand das "Wing Car". Dabei ließ dieschlanke V-Konstruktion des Triebwerks genügend Raum für dieumgekehrten Flügelprofile, die sich unter den Seitenkästen bis kurzvor die Hinterachse schwangen. Die breiten 180-Grad-Zwölfzylinder derKonkurrenz ließen diese Bauweise nicht in voller Konsequenz zu.Anfang der 1980er-Jahre neigte sich die Dominanz des epochalenAggregats langsam dem Ende zu. Mehrere Automobilhersteller kamen mitTurbomotoren in die Formel 1 und nur die weniger betuchten Rennställeblieben dem Ford Cosworth DFV treu. Auf reinen Power-Strecken hattendie aufgeladenen 1,5-Liter-Motoren meist die Nase vorn. Auf winkligenHandling-Kursen wie Monaco, Long Beach, Zolder, Montreal, BrandsHatch oder Detroit spielte der V8-Saugmotor sein überlegenesAnsprechverhalten und die exzellente Fahrbarkeit voll aus. Auch aufStrecken mit schnellen Kurven wie Zeltweg, Silverstone und Hockenheimblieb der DFV siegfähig, weil seine Bauart wie beschrieben einenoptimalen Ground Effect ermöglichte. Dem Finnen Keke Rosberg gelang1982 noch das Kunststück, im Williams-Ford den WM-Titel gegen dievermeintlich übermächtige Turbo-Konkurrenz zu erringen.Doch irgendwann endet auch die schönste Geschichte. 1983 zeigteMichele Alboreto im Tyrrell 011B beim siebten Saisonlauf in Detroitden Gegnern noch einmal die formschönen vier Auspuffrohre des DFV -es war der 155 und letzte Grand Prix-Sieg dieses Triebwerks. MitWilliams-Ford (Keke Rosberg) und McLaren-Ford (John Watson) reihtensich dahinter die neben Lotus treuesten und erfolgreichsten Partnerder Ford Cosworth DFV-Ära ein.1985 erlebte der V8 seinen letzten Grand Prix - doch statt insMuseum wechselte er als verlässlicher und kostengünstiger Antrieb indie Formel 3000. Und selbst bei den 24 Stunden von Le Mans trug er zuGesamtsiegen bei. 1975 überquerte ein Mirage GR8 die Ziellinie an derSarthe als Erster, 1980 gewann der Rondeau-Ford DFV.Zahlen und Fakten zum Ford Cosworth DFVV8-Zylinder, Bankwinkel 90°, Kurbelgehäuse und Zylinderblockeinteilig aus Aluminium gegossen, überquadratische Auslegung,doppelte obenliegende Nockenwellen (DOHC), 4 Ventile pro Zylinder,geschmiedete Aluminium-Kolben (je 328 g), Ventile zur Zylinderachseum je 16° nach außen geneigt, mechanische Benzineinspritzung LucasMk1 mit einem Injektor pro Zylinder.Hubraum 2.992,98 ccmBohrung x Hub 85,67 mm x 64,90 mmmax. Leistung (1967) 410 PS bei 9.000/minmax. Leistung (1977) 465 PS bei 10.500/minmax. Leistung (1983) 510 PS bei 10.500/minmax. Drehmoment (1967) 370 Nm bei 7.000/minVerdichtung ca. 11:1Ventildurchmesser(Einlass / Auslass) 34,5 mm / 29,0 mmZündfolge 1-8-3-6-4-5-2-7(Zylinder 1, 2, 3, 4 = rechte Bank von vorn nach hinten / Zylinder 5,6, 7, 8 = linke Bank von vorn nach hinten)Gewicht (mit Kupplung) 168 kgLänge / Breite 545 mm / 686 mmGrand Prix-Debüt 4.6.1967 GP Niederlande in Zandvoort (Lotus)1. Grand Prix-Sieg 4.6.1967 GP Niederlande in Zandvoort (JimClark/Lotus)50. Grand Prix-Sieg 24.9.1972 GP Kanada in Mosport (JackieStewart/Tyrrell)100. Grand Prix-Sieg 22.5.1977 GP Monaco (Jody Scheckter/Wolf)150. Grand Prix-Sieg 15.8.1982 GP Österreichin Zeltweg (Elio de Angelis/Lotus)155. 